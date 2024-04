NAKON SMRTI SUPRUGE, UPOZNAO SAM NOVU ŽENU IZ SNOVA: Sve je delovalo bajkovito, a onda je usledio KOŠMAR na koji nisam računao

Muškarac od 45 godina se osamnaest meseci nakon što je izgubio suprugu od raka dojke, suočio sa izazovima u novoj vezi. Kako je otkrio, tuga ga je proganjala mesecima, ali je upoznavanje nove žene donelo radost u njegov život.

- Proveo sam više od 20 godina u braku sa suprugom, odnos nam je bio apsolutno sjajan, a onda je ona preminula. Gubitak koji sam doživeo bio je razoran, mesecima nisam imao želje ni iz kreveta da ustanem. Međutim, u septembru prošle godine upoznao sam ženu na poslu koja mi je donela novu nadu i sreću. Rešio sam da dam sebi drugu šansu. Naša veza je takođe sjajno počela, ali nije sve teklo glatko - započinje priču ovaj čovek, a o tome je pisao i San.

Izgleda da se njegova porodica ne slaže sa njegovim pokušajem da ponovo nađe svoju srodnu dušu.

- Tračak nade i svetlosti pružila mi je veza sa koleginicom sa posla. Da bi shvatila koliko je ozbiljno shvatam, upoznao sam je sa većim delom porodice. Mislio sam da će biti srećni zbog mene, umesto toga, svi do jednog su mi rekli da smatraju da je suviše rano za novu ljubav. Kao vrhunac, njihove reči su mi se obile o glavu. Iako je iz daleka delovalo da smo divan par, u krevetu se pokazalo da nikad ništa ne može da se desi. Moja erekcija uporno izostaje. To mi je toliko frustirajuće. Osećam se da sam razočarao novu devojku, dok se javlja i griža savesti zbog pokojne supruge, totalno sam rastrzan - priznao je on.

Usledili su komentari na društvenim mrežama, koji su bili puni podrške za novu vezu.

- Nemojte se osećati krivim zbog toga što pokušavate da nastavite sa životom nakon gubitka voljene osobe. Takođe, porazgovarajte sa novom partnerkom o svojim osećanjima i krenite polako.

- Uzimajući u obzir fizičke faktore koji mogu uticati na se*sualnu disfunkciju, bilo bi dobro da se obratite lekaru kako bi isključili moguće zdravstvene uzroke problema sa potencijom.

- Novi počeci nakon gubitka voljene osobe mogu biti izazovni, ali uz podršku, komunikaciju i razumevanje, imate priliku da pronađete sreću i ispunjenje u novoj vezi.

