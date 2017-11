PREMIJERA ORFEJA: Opera nije elitistička umetnost sedih glava

Prvi put u Srbiji, večeras će, na sceni Madlenijanuma, publika moći da vidi i čuje operu „Orfej“ Klaudija Monteverdija, kojom se obeležava 450 godina od njegovog rođenja i 410 godina od izvođenja ovog dela na dvoru mantovskog vojvode Gonzage.



Glavna uloga Orfeja pripala je baritonu Nikoli Diskiću, koji trenutno živi u Nemačkoj, gde nastupa u Nacionalnom teatru Manhajma.

- Nekoliko puta sam nastupao na koncertima u Srbiji, ali ovo je moja operska premijera. Iskreno, živim u avionu jer nastupam u dosta zemalja - to je usud svakog umetnika, ali meni ne smeta, uživam, zato mi je iskreno drago što ovog puta dolazim u svoj grad - kaže Nikola za Kurir i nastavlja:

- Probaću da proniknem u lik Orfeja i da publici probudim određenu emociju, što je zadatak svakog umetnika na sceni. Strašno je ako izađu iz sale i kažu „baš lepo, lepi kostimi, frizura, glas“ - to je neuspeh. Potrebno je da se vrate, da imaju želju da te ponovo čuju.



Diskić ističe da je „Orfej“ preteča svih velikih opera.

- To su koreni kojima čovek mora da se vrati da bi sutra ponovo iznikao. Ako ovo ne uspete da izvedete, džabe vam sve ostalo. Bićete prozračni, bićete ništa. Veliki mi je izazov to što radim Orfeja. U njegovom liku se prepliću karakteristike današnjeg čoveka - velika ljubav, egoizam, doza nesigurnosti u sebe, ali i lažno pumpanje sebe, skromnost. To je izazov, jer kao umetnik treba da prođem kroz te emocije i prenesem ih na publiku.



Opera je kaže, za svakog, jer su u njoj sadržane emocije svih ljudi.

- Mislim da imamo publiku za operu, samo ona mora da bude animirana. Ovo nije samo elitistička umetnost sedih glava, poznavalaca muzike, ovo je muzika za sve, opera je pop muzika vremena u kojem je stvarana. Ona predstavlja realan život, svako može da je oseti - zaključuje Diskić.



Zovu ga srpski Pavaroti ON JE BIO TENOR, A JA SAM BARITON

U intervjuima Diskića često nazivaju srpski Pavaroti. - Ne mogu da kažem da mi ne laska, ali prvo, ne mogu ni da zamislim da postignem ono što je Pavaroti. Teško da mogu da nas porede jer sam ja bariton, a on tenor - kaže Nikola.

