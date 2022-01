POGLEDAJTE KAKVU SU POMETNJU NAPRAVILI ZOKI ŠUMADINAC I KRISTINA U BARU! Uz dobro poznati HIT pevali i plesali, ali ne samo to

Vic dana

Pi­ta sin ta­tu: - Ta­ta, ta­ta, šta je to mu­ška­rac? - To je, si­ne, ne­ko ko je jak, ko na sve pa­zi, vo­li i bri­ne o svo­joj po­ro­di­ci. - Ta­ta, pa to je su­per. Ho­ću i ja da bu­dem mu­ška­rac kao mama.