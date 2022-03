IVAN PRESREĆAN ZBOG SLOBODE: Drago mi je što sam dobio otkaz u Baru, posetiću Kseniju na Bora Bori! PROGOVORIO O SVEMU

Ivan Nešković ne krije radost što je izbačen iz "Bara". Kaže da jedva čeka da odmori mozak i da porazgovara s porodicom, a i da ne zna kako će teći njegova veza s Ksenijom Kranjec, koja je započela u rijalitiju.

foto: Kurir televizija

- Presrećan sam što sam izašao. Ovo sam želeo i hvala svima koji su glasali da dobijem otkaz u "Baru". Drago mi je što sam izašao čistog obraza i što nisam imao neki sukob s nekim, da bi neko mogao da me pljuje sad kad sam izašao - rekao nam je na početku razgovora Ivan.

Ko će ti najviše nedostajati?

- U ovom trenutku ne znam šta bih rekao. Svakako ljudi s kojima sam ovde proveo najviše vremena i koje sam upoznao.

Koja je tvoja poruka barovcima koji ostaju?

- Da se bore do kraja. Ostale su još dve nedelje, moraju da izdrže još malo. Želim da u ovoj kući konačno zavlada mir i da se više ne svađaju. Za ova dva meseca nismo mogli da se složimo ni u čemu, nadam se da će sad biti okej.

Koga bi voleo da vidiš kao pobednika?

- Davora. Dečko mnogo zna o ovom poslu. Vidi se da se trudi i da to voli. On je kao stvoren za ovaj "Bar". Zaslužio je pobedu.

A od takmičarki?

- Dejanu. Sve je naučila što treba, devojka baš obavlja posao kako treba. Sanja isto. Ali bih od njih troje najviše voleo da pobedi Davor.

foto: Printscreen

Očekivao si da ćeš ispasti. Baš si delovao smoreno prethodnih dana.

- Jesam i jako sam srećan zbog toga. Ne znam šta me čeka napolju, to me sad malo cima. Ali biće sve to u najboljem redu.

Čije se reakcije plašiš?

- Od najbližih i društva. Ne znam šta će mi porodica reći, ali bitno mi je samo da sam ja odavde izašao.

Tvoj boravak ovde obeležila je veza sa Ksenijom. Da li ćete nastaviti vezu i nakon završetka rijalitija ili si na odnos sa njom definitivno stavio tačku?

- Ne znam. Videću kako će se ta priča odvijati. Sa Ksenijom treba da se vidim za nekoliko dana. Čujem da je na Bori Bori sad. Nema veze ako je tamo, nije mi problem da je i tamo posetim.

Šta planiraš sutra prvo da uradiš kad budeš izašao?

- Da pozovem sina. On mi je najbitniji u životu. Kad dođem kući, nedelju dana ću da stavim mozak na ispašu. Javiću se samo najbližima.

Da li bi opet ušao u neki rijaliti?

- Zasad ne. Možda nekad za neke ogromne pare. Da trošim živce za neke gluposti - ne.

foto: Kurir Televizija

Kurir.rs/Aleksandar Panić

