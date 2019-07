ZA UBIJENOM MAJDOM TRAGAO I DEVER ĆERKE SRPSKOG POLITIČARA: Jezivi detalji brutalnog ubistva za koje su osumnjičena deca POZNATOG DESNIČARA

Zbog ubistva Majde Garović (80) iz Zemuna uhapšeni su J.Š. (25) i njen rođeni brat M. D. (21), a u potraži na tragično preminulom staricom učestvovao je i bivši dever J.Š.

Podsetimo, Majda Garović nestala je 15. juna u popodnevnim satima u Krčedinu kada je, kako su komšije ispričale, ispratila sina na aerodrom i iznenadno izašla iz kuće. Rekla je da "ide u šetnju" iako je komšijama, koji poznaju njene navike, to bilo izuzetno čudno, jer u to doba nikada nije išla nigde. Nekoliko sati kasnije, kući se vratio Majdin suprug i primetio da je nema. Kako se žena nije vraćala kući, on je policiji sutradan, 16. juna, prijavio njen nestanak.

Policija je odmah započela potragu za ženom, a u traženju Majde aktivirale su se i komšije. Da stvar bude bizarnija, Majdine prve komšije su upravo porodica bivšeg muža osumnjičene. Komšije su ispričale da J.Š. poznaju samo iz viđenja, kada dovede dete u posetu, a da navodno više ne živi u toj kući jer se razvela.

Da postoji verovatnoća da porodica bivšeg muža J.Š. ništa nije znala o užasnom zločinu govori i sama činjenica da je Jelenin bivši dever, koji takođe živi u kući do Majdine, na svom Fejsbuk profilu objavio fotografiju starice dva dana nakon njenog nestanka apelujući na ljude da pomognu u potrazi. Kasnije je ostavio i komentar u kojem navodi da je „jedna divna osoba napustila svet“, izražavajući saučešće porodici.

Inače J.Š. (25) i njen rođeni brat M. D. (21) deca su Saše Dujovića, visokog funkcionera "Srpske desnice" i bivšeg poslanika, koji je dao ostavku na sve funkcije.

