POZNATI GLUMAC U STRAŠNOJ PANICI ZBOG ODLASKA NA ROBIJU! Jevtić očajan: Ubiću se, neću u zatvor

Ako budem morao u zatvor, ubiću se ili ću pobeći iz zemlje. Ja na robiju, ne bih to preživeo! Ovim rečima se Goran Jevtić žalio kolegama glumcima nakon što ga je Viši sud u Somboru prošle sedmice osudio na deset meseci zatvora zbog seksualnog zlostavljanja dečaka!

Poznati glumac je 15. juna 2014. u toaletu somborskog Narodnog pozorišta gurnuo tada 15-godišnjeg Luku Krčevinca u boks gde je WC šolja, skinuo mu pantalone, pa dečakov penis stavio u svoja usta i za to vreme masturbirao!

Jevtićev kolega, koji nije želeo da se objavi njegovo ime, kazao je da je većina glumaca na početku podržavala Gorana, jer su mislili da je cela priča o obljubi maloletnika "prenaduvana".

foto: Zorana Jevtić

- Svi znamo da je Gondža, kako ga mi kolege glumci zovemo, homoseksualac, ali verovali smo mu kad nam je tvrdio da je ta priča o zlostavljanju dečaka laž. Bilo mi ga je žao čak i kad sam čuo da će morati na robiju. Međutim, kad sam u medijima pročitao detalje iz presude i kad sam pogledao ispovest tog dečaka, šokirao sam se! Da je samo pola od toga što je taj mladić ispričao istina, to je strašno! Jevtić nije smeo da pipne dečaka i tačka! Zaslužio je robiju - izričit je ovaj poznati glumac.

On dodaje i da je Goran u strašnoj panici otkad je čuo da mu je kazna od deset meseci kućnog zatvora zamenjena pravom robijom.

- On je van sebe od straha. Više puta je ponovio pred kolegama da će se ubiti ako ga pošalju u zatvor ili će morati da pobegne iz zemlje. Oduzme se od straha kad samo pomisli da će 24 sata dnevno deliti ćeliju s drugim osuđeni- cima - kaže sagovornik.

Luka, međutim, tvrdi da je Jevtić dobio "sramno malu kaznu, jer mu je uništio život".

- Presuda vređa sve žrtve seksualnih predatora i degradira svu agoniju koja se meni dogodila - ogorčen je Krčevinac, koji je posle zlostavljanja morao da napusti redovno školovanje pošto su ga drugovi u školi zadirkivali da je gej.

Iz istog razloga je ostavio i fudbal, posle 10 godina treniranja, svi snovi da postane glumac otišli su u nepovrat.

Luka kaže da je glumca sretao na suđenjima.

-U sudnici je bio uplašen i zbunjen. Nije mi se obratio nijednom, niti me je pogledao u oči. Ja sam nekoliko puta odreagovao kad je Jevtić lagao sudiju da sam ja spopadao njega te noći u pozorištu. Stvarno nisam mogao da ćutim na tu količinu laži i izmišljotina - naveo je Luka.

On dodaje i da bi sad, sa 20 godina, drugačije reagovao kad bi ga Jevtić napastvovao.

- Naravno da mu ne bih dozvolio da me pipne, ali u trenutku onom imao sam samo 15 godina i nisam znao kako drugačije da odreagujem. Zaledio sam se od straha, molio ga da me ostavi na miru, jedva sam pobegao. Krivo mi je zbog toga, ali prosto tako je kako je. I da ga sad vidim negde na ulici, posle svega, okrenuo bih glavu. Nisam tip koji bi se fizički obračunavao, niti me to

interesuje. On je sada fizički mnogo slabiji od mene, a naučen sam da ne diram slabije. Okrenuo bih glavu, da ga ne gledam - rekao je Krčevinac, koji je odlučio da se aktivno uključi u borbu protiv pedofilije i da pomogne drugima koji situacijama:

- Imam nameru da se borim protiv pedofila i pedofilije na svim poljima. To sam rekao i momcima iz pokreta ,Levijatan". Učestvovaću u svakoj akciji i govoriću gde god budem mogao o ovom problemu. Smatram da je to jedan vid prevencije.

Luka, inače, poznaje još dvojicu mladića koje je Jevtić svojevremeno seksualno napastvovao, ali oni, prema njegovim rečima, još nemaju hrabrosti da javno istupe i opišu kroz kakvu su agoniju prošli s glumcem.

Luka Krčevinac je četiri dana nakon seksualnog zlostavljanja otišao na prvi pregled kod psihijatra, a zatim je godinama redovno primao terapije.

(Kurir.rs/Informer- D.K.)

