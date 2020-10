SILEDŽIJA IZ IMUĆNE PORODICE: Požarevljanin koji je pretukao i SILOVAO SESTRU POZNATE VODITELJKE već osuđivan za napastvovanje!

On se tereti da je u noći između 17. i 18. oktobra u stanu koji je iznajmio u centru Požarevca, silovao bivšu devojku. Ovo inače nije prvi seksualni zločin za koji je osumnjučen Mališa. Naime, pre deceniju je osuđen na dve godine zatvora zbog silovanja, što je u to vreme bila minimalna kazna za to krivično delo.

Ove godine je od 4. januara do 12. juna bio u pritvoru nakon štio ga je bivša devojka prijavila i zbog toga je, nepravosnažno osuđen na tri godine zatvora. Ukoliko bude optužen, a zatim osuđen za poslednje silovanje za koje je osumnjičen, preti mu kazna zatvora od pet do 12 godina.

Mališa inače potiče iz imućne porodice koja drži prevozničku firmu sa nekoliko kamiona. Još kao klinac pravio je probleme, i nekoliko puta je osuđivan za krivična dela imovinske prirode i zbog nasilja.

Prema pisanju požarevačkih medija devojka je Mališu ostavila jer je uvidela da je nasilan, a verovatno se i drogirao. Međutim, Mališ je nija ostavljao na miru, već ju je često čekao u svom džipu, a od njenih drugara i drugarica tražio je da ga hvale kod nje i nagovaraju je da mu se vrati.

Određena mu je i hitna mera zabrane prilaska, a posle policijskog zadržavanja priveden je na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Požarevcu, a dežurni tužilac je sudiji za prethodni postupak predložio da osumnjičenom odredio pritvor do 30 dana. Sudija se složio sa tim.

Devojku će detaljno pregledati ginekolog, ali i psihijatar, internista i hirurga, da bi se utvrdilo da li ima odbrambene rane i u kakvom je psiho-fizičkom stanju posle svega što je preživela proteklog vikenda.

Majka pozvala policiju Kako se devojka nije pojavljivala kući, majka zabrinuta za bezbdenost ćerke, koja je i ranije imala običaj da ode iz doma i da joj se ne javlja, pozvala je policiju. Majka je pretrpostavila gde je i sa kim je devojka. Patrola je otišla na mesto gde je prema pretpostavki majke mogla da bude ćerka, zatekla devojku koja je imala modrice po telu. Mališa je bio sa njom, i priveden je.

- Ona i Mališa su raskinuli. Ona inače više vremena provodi u Beogradu i tog dana je došla iz prestonice i pozvala je osumnjičenog da se nađu - saznaje "Blic" od izvora upoznatog sa istragom.

Bivši par je, kao saznajemo, prvo šetao po gradu. Nakon toga su otišli na žurku u kafić, pa u Svilajnac, u kockarnicu. Na kraju su se vratili u Požarevac i otišli u stan koji je osumnjičeni iznamljivao u centru grada.

- Devojka nije želela da imaju odnose. On je pokušavao da je primora, prvo milom, a zatim silom. Prvo joj je pretio, a zatim i fizički nasrnuo na nju. Savladao ju je i silovao dva puta - priča naš izvor.

Kurir.rs/Blic

Foto printscreen

Kurir