JEDINA PRAVA KAZNA ZA MENE JE EUTANAZIJA! Ubica Nišlijke (82) se pokajao: Kriv sam, grize me savest, KRV JE NA MOJIM RUKAMA

riv sam, grize me savest, krv je na mojim rukama. Sanjam Jelicu Tatarovski, koja mi u snu oprašta monstruozno delo koje sam počinio. Šteta što ne postoji eutanazija, jer bi to bila jedina prava kazna za mene. Mnogo patim!

Ovo je juče u Višem sudu u Nišu u svojoj završnoj reči rekao Vladan Grahovac (27), ikonopisac iz Raške, optužen da je 1. septembra 2019. sa 26 uboda nožem ubio svoju bivšu komšinicu Jelicu Tatarovski (82) u njenom stanu u Nišu.

Kao mali silovan

Grahovac je pred sudom još jednom ponovio da je u vreme zločina bio pod opijatima, kao i da nije znao šta radi.

- Bio sam silovan kao mali, što je uticalo na moje kasnije ponašanje - izjavio je optuženi, dok je njegova advokatica Jelena Arsić zatražila da se on proglasi neuračunljivim, te da mu se izrekne mera čuvanja u psihijatrijskoj ustanovi.

S druge strane, tužilac je od suda zatražio da se Grahovac osudi na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora.

- Ne postoje nikakve olakšavajuće okolnosti. Sve ukazuje na to da je on isplanirao upad u stan i svirepo ubistvo. I to isključivo iz koristoljublja. Teške patnje koje je pretrpela ubijena, broj povreda i intenzitet patnje ukazuju na njegovu svirepost - rekao je tužilac:

- Znao je kako da nastupi pred njom kada je zazvonio, a kako bi mu ona otvorila vrata. To da je ulazio i izlazio iz stana, da je uklanjao dokaze, samo pokazuje da je sve isplanirao, pa čak i kupljenu kartu za Beograd, da bi otišao u iznajmljeni stan, što je takođe isplanirao.

Podsetimo, zločin se dogodio 1. septembra 2019, kada je optuženi došao u stan žrtve u Bulevaru Zorana Đinđića, u kom je živela sama. Starica je otvorila vrata, jer je Grahovca poznavala.

Ukrao 760 evra

- Čim je otvorila, on ju je odgurnuo, a onda iz ranca izvadio nož i čekić. Jelici je zadao stravične povrede, od kojih je preminula. Potom je iz njenog stana ukrao 760 evra - podseća izvor.

Izricanje presude zakazano je za 2. april.

HTEO DA IZVRŠI SAMOUBISTVO Grahovac: Čuo sam glasove: „Svinjo, ubij se“ Vladan Grahovac juče je objasnio zbog čega je 12. februara, nakon završetka ročišta, pokušao da se ubije po izlasku iz sudnice skokom s gelendera u hodniku suda. - Kada je veštak sudske medicine do detalja čitao nalaz o Jeličinim povredama, uznemirio sam se. Nisam takav čovek. Čuo sam glasove: „Ubico, svinjo, ubij se!“ U samoubistvu sam video jedini spas - rekao je on. Stražari su ga sprečili da skoči, te je tada odveden na psihijatriju.

