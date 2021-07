OGLASIO SE SIN INVESTITORA KOG SU OPTUŽILI DA JE PRETUKAO KOMŠIJU (70): Penzioner iz Krnjače me je prvi napao!

Đ.T. (28), sin investitora, koga je Milorad Andrić (70) optužio da je pretukao u Ulici Jovice Vasiljevića 38. tvrdi da je sa komšijom nekada normalno sarađivao, ali da je do sukoba došlo kada se nisu dogovorili oko kupovine Andrićeve kuće.

Da podsetimo, Andrić tvrdi da ga je Đ.T. pretukao u nedelju oko podneva, kada je došao da opomene majstore koji su navodno izvodili radove na zgradi na kojoj je to zabranjeno.

- Andrića sam upoznao 2018. godine kada sam sa ocem kupio plac u Krnjači zarad izgradnje zgrade. U početku smo lepo sarađivali, svakodnevno je dolazio i boravio u našem placu i tražio nam usluge. Izbetohnirali smo mu dvorište, pristali smo da mu uradimo fasadu na zidu kuće koji je do nas - tvrdi Đ.T. i dodaje da im je na kraju Andrić ponudio da kupe njegovu kuću, ali da do saradnje nije došlo jer papiri placa na kome se nalazi objekat nisu bili u redu:

- Pristali smo na cenu od 240.000 evra, ali kada smo proverili dokumenta, odustali smo. Nakon našeg odbijanja, počeo je da nam preti da će nas uništiti i da ćemo videti da sa njim nema šale. Moj otac to nije shvatio ozbiljno i nismo ga prijavili. Već posle 15 dana počeli su da izlaze novinski članci o mom objektu, a mi smo zbog nelegalne gradnje i osuđeni i od tada niko nije izvodio radove na kući.

Kako kaže, u zgradu se uselio čovek koji je stan kupio ranije, a komšije su nastavile da ga prijavljuju, što se desilo i u nedelju kada je bio u gostima.

- Kada sam izašao, počeo je da mi se unosi u lice, uhvatio me je za vrat, pljuvao i vređao. Dva puta sam ga opomenuo i rekao da se udalji, a kada nije hteo gurnuo sam ga. Udario me je pesnicom u obraz, pa sam mu uzvratio, gurnuo ga i on je pao. Njegova ćerka Mirjana je izašla, počela da me vređa i šutira, govorila mi da idem kod kuma Aleksandra Jovičića u zatvor. Sačekali smo policiju, dali izjave i ptišli u Urgentni. U međuvremenu je Miloradov zet sa pajserom pretio stanarima, pa je opet dolazila policija - tvrdi Đ.T.

Investitorov sin napominje da navodi da je on kum Aleksandra Jovičića, bivšeg predsednika opštine Palilula nisu tačni. - Jovičića nisam nikad sreo, poslovao s njim, niti kumovao - rekao je mladić.

Kurir.rs / J.I.