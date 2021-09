TITOV POTOMAK I DALJE IZBEGAVA KAZNU U SRBIJI: Evo gde je Edvard Broz (70) pobegao nakon kobne saobraćajke 1992. u Zemunu!

Edvard Broz (70), unuk doživotnog predsednika SFRJ Josipa Broza Tita, našao se na poternici zbog izbegavanja kazne zatvora od osam meseci zbog izazivanja udesa davne 1992. godine u Zemunu, kad je poginuo njegov prijatelj Gojko Popović.

Međutim, male su šanse da će Edvard ikada biti priveden pravdi, pošto se krije u Hrvatskoj, a poternica nije međunarodna, već važi samo na teritoriji Srbije. Zato će i presuda za kobni udes po svemu sudeći ostati samo "mrtvo slovo na papiru".

U planu i Interpol To je juče praktično potvrdila i Irina Kovačević, portparol Drugog osnovnog suda u Beogradu, pred kojim se Brozu sudilo.

- Ova poternica MUP-a je lokalnog karaktera, odnosno važi samo za teritoriju Srbije. Kako Broz nije pronađen u našoj zemlji, Ministarstvo pravde je od suda zatražilo saglasnost za raspisivanje međunarodne Interpolove poternice. U toku je prikupljanje podataka neophodnih za davanje saglasnosti - precizirala je Kovačevićeva.

Broz je, inače, bio nedostupan srpskim pravosudnim organima od udesa 1992. sve do 21. januara 2008, kada je uhapšen na graničnom prelazu Batrovci, pri pokušaju da uđe u našu državu. Posle tri dana pritvora, pušten je da se brani sa slobode.

Krajem marta 2008, na početku suđenja pred tadašnjim Okružnim sudom izjavio je da je krenuo u Srbiju "jer je krajnje vreme da plati dug prema pokojnom Popoviću".

Edvard je tada predao sudu hrvatski pasoš kao garanciju da neće pobeći tokom postupka, uz obećanje da će se javljati na 15 dana. Međutim, pošto se nije pojavio na ročištima u maju, junu i septembru 2008, sud je u oktobru te godine za njim raspisao međunarodnu poternicu. Kasnije se ispostavilo da je Edvard čamcem prebegao preko Drine u BiH, a potom sa ličnom kartom ušao u Hrvatsku.

Sudski postupak protiv njega je potom "mirovao" narednih 11 godina, sve dok krajem 2019. Viši sud u Beo- gradu nije odlučio da ga reakti- vira. Za svega par meseci, Broz je u odsustvu osuđen na osam meseci zatvora, kad jei ukinuta međunarodna poternica. Edvardov branilac Vlada Petrović izjavio je tim povodom za Informer da je takva presuda "puka formalnost".

- Još 2012. poslao sam predlog Višem sudu da se taj predmet ustupi Hrvatskoj i da se Brozu tamo sudi. Međutim, sud je odlučio da to ne bi bilo celishodno, s obzirom da je posle 20 godina od udesa, prema hrvatskim zakonima, to delo zastarelo u Hrvatskoj. To konkretno znači da, i pored presude, Hrvatska neće izvršiti kaznu i neće ga isporučiti Srbiji - objasnio je advokat Petrović.

Prema optužnici, Broz je pre 29 godina svojim BMW-om izazvao fatalnu nesreću tako što je velikom brzinom prestizao "jugo" i gradski autobus u Zemunu, pa direktno udario u jedan "mercedes". Popović, koji je bio na mestu suvozača u BMW-u, na mestu je poginuo, dok su Edvard, njegov sin Žarko i prijatelj Bojan Pejić, koji su takođe bili u autu, teško povređeni.

Veštaci su utvrdili da je Edvard u momentu nesreće imao 2,05 promila alkohola u krvi!

Nedostaje mu Beograd

U poslednjem intervjuu koji je 2012. dao za jedan srpski list, Broz je izjavio da mu mnogo nedostaje Beograd, u kojem je proveo "najlepše godine detinjstva i stekao najbolje prijatelje". Izrazio je nadu da će za njim biti ukinuta tadašnja važeća poternica kako bi mogao slobodno da putuje i poseti majku u Beču i sestru Zlaticu u Beogradu. O tragediji koju je izazvao rekao je sledeće:

- Ako je svrha kazne da se delo ne ponovi i da se čovek nauči pameti, onda sam ja već ispunio tu svrhu. Prošlo je mnogo godina bez ponavljanja dela, pa ne vidim kome ide u korist da me sada kažnjava.

Udovica

Ljiljana Popović, udovica pokojnog Gojka, izjavila je posle presude Brozu da je ubeđena da on nije mogao sam da pobegne iz Srbije 2992. godine, nakon udsa, već da mu je neko iz policije pomogao u tome:

- Nikad nijednu ružnu reč za Edvarda nisam rekla. Ogorčena sam na pravosuđe, ne na njega. pobegao je, te je pobegao, ako može da živi s tim što je uradio, a očito da može... Ništa mu ne fali. Nikada nije pitao kako smo deca i ja, nije nam izjavio saučešće - rekla je Ljiljana.

Bio je pilot i inspektor policije u Beogradu

Edvart Broz je rođen 1951. godine u Subotici. Sin je Titovog sina Žarka Broza i Tereze Junudžić, a ime je dobio po dedinom i očevom prijatelju Edvardu Kardelju. Završioje Pilotsku školu u Mostaru i Fakultet opštenarodne dobrane u Beogadu. Bio je pilot JNA i inspektor za maloletničku delinkvenciju u GSUP Beogradu. Napustio je policiju 1986. godine i otvorio kafanu u Zemunu, koja je propala 3 godine kasnije, posle čega se odselio u zagrev i pokušao da bude biznismen. Oženjen je Gordanom i ima dva sina.

