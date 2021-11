ARKANOVOG UBICU HTELI DA LIKVIDIRAJU U BOLNICI? Plan bio da ga se reše i ZAKOPAJU, Popović i o spekulacijama da je Ražnatović ŽIV

Ubica Željka Ražnatovića Arkana, Dobrosav Gavrić, trebalo je da bude navodno likvidiran u bolnici u Loznici.

Ovo je otkrio dugogodišnji šef Odeljenja za krvne i seksualne delikte Žarko Popović Pop, uz detaljan opis kako je ovaj plan osujetila policija, piše "Objektiv".

Posle ubistva Ražnatovića i dvojice njegovih prijatelja u beogradskom hotelu "Interkontinental", Gavrić je bio teško ranjen i završio je u bolnici u Loznici. Prema podacima kojim Popović raspolaže, tu je trebalo i da bude likvidiran.

- Ranjenom Gavriću Dragan Nikolić Gagi pomogao je da izađe iz hotela i odvezao ga do mesta na Novom Beogradu, gde ga je preuzeo Dejan Pitulić. On ga je prevezao u lozničku bolnicu. U tom gradu su ga prvo odveli kod privatnog lekara. Međutim, kada je taj doktor video kakve povrede ima Gavrić, rekao je da mora u državnu bolnicu na operaciju, da mu treba transfuzija jer on nema te uslove - otkriva Popović svoja saznanja.

Dok je Gavrić bio u transportu, u Loznicu je već stigao službeni automobil MUP-a.

- U tom vozilu pod rotacijom bili su jedan doktor i jedan beogradski "akademik". Hteli su da "završe" Gavrića, da ga se reše i da ga negde zakopaju. Ali, policija je već blokirala bolnicu u kojoj je Gavrić operisan i tako je propala ova akcija - otkriva tajni plan Popović.

Odali ih telefonski razgovori?

Kako otkriva Popović, plan za ubistvo Arkana otkriven je lako, pošto su ubice bili na vezi sa Vladimirom Jevtovićem Jorgom.

- Gavrić i ekipa bili su na Paliću, na dočeku Srpske nove godine. Jorga im je sve "pevao" gde se to nalazi. To je sve snimljeno na baznim stanicama. Zoran Nikolić Pegla, koji je umro u zatvorskoj bolnici, otkrio je tu kompletnu priču.

Od priprema preko samog izvršenja do bekstva - opisuje šef policijskog tima koja je vodio istragu.

O spekulacijama da je Arkan živ, te je viđen na različitim mestima, Popović decidirano kaže.

- Nije on živ. Video sam fotografije sa njegove obdukcije - ne ostavlja ni trunku dileme Popović.

Gavrić je za trostruko ubistvo u "Interkontinentalu", u kom su 15. januara 2000. godine, pored Arkana, ubijeni i Milenko Mandić i Dragan Garić, osuđen na 35 godina robije, dok su na po 30 godina zatvora osuđeni Dragan Nikolić Gagi i Milan Đuričić Miki, koji je ubijen u obračunu u Južnoafričkoj Republici. I Gavrić je uhapšen u toj državi 2011. i čeka izručenje Srbiji. On uporno izbegava ekstradiciju i bori se za politički azil u toj zemlji, tvrdeći da bi ga u Srbiji ubili Arkanovi ljudi.

ARKAN I RADE SE MRZELI

Popović nema ni dilemu da je Arkan bio miljenik Slobodana Miloševića, što predočava kroz razgovor sa Radomirom Markovićem.

- Rade nije bio u ljubavi sa Arkanom. Niti ga je Rade voleo i poštovao niti ovaj njega. I kada sam saslušavao Radeta tokom "Sablje", on mi je ispričao jednu interesantnu pričicu. Ispričao mi je kako je jedan dan sedeo u kancelariji, kada ga je nazvala sekretarica i obavestila ga da je došao Željko Ražnatović i da hoće da priča sa njim. Pazite, on je prošao celu zgradu Državne bezbednosti i ušao u njegov kabinet. Rade ga primio, a Arkan mu je odmah rekao: "E, ćao Rade. Vidi, sad sam se čuo sa Slobom i rekao mi je da mi daš dozvole za moje benzinske pumpe." To mu je trebalo za uvoz nafte, a u to vreme je MUP još davao akcizne dozvole jer je bilo ratno stanje posle bombardovanja - priseća se Popović.

U dahu Popović nastavlja da se priseća razgovora sa bivšim šefom Državne bezbednosti.

- Rade mi je tada ispričao: "Ja gledam, uzmem telefon, okrenem Slobom i kažem: "Gospodine predsedniče, ovde taj i taj, jeste ga vi poslali kod mene da mu to završim?" Marković tvrdi da mu je Milošević tada rekao:"Rade, završi mu to." I da mu je tada prekinuo vezu. Rade mu je dao dozvole, a Arkan je otišao uz pozdrav: "Hajde, ćao, vidimo se." To nije tajna. Sloba je obožavao Arkana. Ne da ga je voleo nego obožavao - priča Popović.

MARKOVIĆA POSTAVILA MIRA

Popović objašnjava i da je Radeta Markovića na mesto šefa DB postavila Mira Marković i da je to bila velika greška.

- On nije bio stručan za taj posao jer je ceo život proveo u javnoj bezbednosti. Ne može se doći iz javne i postati šef tajne službe. Da je bio pametan, odbio bi to ne ostavlja dilemu Popović.

Dilemu nema i kada je reč o odgovoru na pitanje zbog čega je smenjen Jovica Stanišić.

- On nije bio američki špijun, ali je hteo dobre odnose sa CIA i da se "ispeglaju" odnosi izmedu Srbije i SAD, kako nas više ne bi kinjili - kazuje Popović.

