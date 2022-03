ŠTA SE ZBILO U SUDNICI, MARJANOVIĆ NETREMICE GLEDAO UBIJENU SUPRUGU NA SNIMKU: U crnom odelu i krv crvenoj košulji, viri tetovaža

BEOGRAD - Suđenje Zoranu Marjanoviću, koji je optužen za ubistvo supruge, pevačice Granda Jelene Marjanović danas je nastavljeno pred Višim sudom u Beogradu, izvođenjem preostalih dokaza pred donošenje odluke sudskog veća o njegovoj krivici.

Po završetku izvođenja dokaza, sudsko veće je po službenoj dužnosti odložilo suđenje za 4. maj da bi se od jedne beogradske novinske kuće pribavile sve fotografije načinjene u toku trajanja potrage za nestalom pevačicom na nasipu u Borči.

Inače, među dokazima koji su danas izvedeni bio je snimak gostovanja ubijene Jelene Marjanović na TV Grand, nekoliko meseci pre ubistva u kojem je govorila da su Zoran i ona kao nokat i meso.

Dok je snimak prikazivan u sudnici, Marjanović je netremice gledao u pokojnu suprugu na ekranu kako priča o njihovom odnosu. Njegov branilac advokat Nikola Dumnić rekao je posle prikazanog snimka da smatra da je izvođenjem ovog dokaza otklonjena svaka sumnja da je Marjanocić imao motiv da ubije suprugu.

- Pre svega ovaj dokaz čini suvišnim i deplasiranim predlaganje ostalih dokaza na ove okolnosti. Skinuta je ljaga s njega, pre svega u javnosti - rekao je Dumnić i dodao da se nada da će njegov klijent delimičnu satisfakciju dobiti kroz oslabađujuću presudu.

Na ove njegove reči, tužilac Jelena Biorčević Cerović je navela da ni ovaj, kao ni dokaz koji je takođe prikazan u sudnici a odnosi se na povredu ruke i tragove krvi dok je navodno menjala gumu na automobili, nisu relevatni kao dokazi niti kredibilni za ono što se okrivljenom Marjanoviću optužnicom stavlja na teret.

Halo, dobar dan, prijavljujem nestanak, supruga je otišla da trči i nestala Inače, na početku suđenja jutros su u sudnici preslušani i audio-zapisi Marjanovićevih poziva Operativnom centru MUP u kojima se čuje kako prijavljuje nestanak supruge. - Halo, dobar dan, prijavljujem nestanak, sa ćerkom sam na nasipu. Došli smo sa suprugom, otišla je da trči i nestala. Na pitanje službenice MUP kako nestala, on kaže: Evo tražimo je pola sata, otišla je trim-stazom, nema je, niko je nije video.... U sledećim pozivima dežurnima Operativnog centra MUP on traži da lociraju njen mobilni koji, kako kaže i dalje zvoni. - Malopre sam zvao u vezi nestanka, molim vas locirajte telefon dok je još dostupan, možda ju je neko oteo...- čuje se na snimljenom pozivu. Njegov branilac, drugi advokat Aleksandar Zarić, naveo je da smatra da ovi snimci idu u prilog odbrani i da pokazuju šta se zapravo događalo na nasipu kobnog dana.

Podsetimo, na prethodnom suđenju pročitani su pisani dokazi, a trabalo bi da sud danas saopšti odluku o tome da li će izvesti dokaze koje je predložila odbrana - poslednji javni snimak Jelene Marjanović, tokom njenog gostovanja na Grand televiziji, kao i fotografije koje navodno dokazuju da krv na sedištu automobila potiče od posekotine koju je Jelena zadobila kada je nekoliko dana pre nego što je ubijena 2. aprila 2016. menjala automobilsku gumu.

- Trebalo bi da bude saopštena odluka o tome da li će dokazi koje je odbana predložila biti izvedeni - potvrdio je za Kurir advokat Nikola Dumnić.

Drugi dokaz o kom bi sudsko veće danas trebalo da donese odluku je fotografija povrede ruke koju je Jelena Marjanović navodno poslala sestri. Odbrana je navela da je ta fotografija dokaz da je Jelena krvarila, i da tragovin njene krvi pronađeni u "mercedesu" kojim su se na dan ubistva dovezli zajedno na nasip da ona trči, potiču od te posekotine.

Podsetimo, advokati Zorana Marjanovića, od suda su zatražili da se pregleda snimak iz septembra 2015., na kom je gostovanje Jelene Marjanović u emisiji "Grand magazin", u kojoj je ona govorila o porodičnim odnosima i svom suprugu.

Tema emisije je bila ljubav na prvi pogled a pokojna pevačic pričala je kako se u supruga zaljubila kada je ga je prvi put videla sa svega 12 godina. Jelena je, podsetimo, ubijena 2. aprila 2016. na nasipu u Crvenki kod Borče, za zločin je osumnjičen Zoran. Kao motiv, kroz optužnicu provejavaju navodi da je Jelena nameravala da ostavi Zorana.

- To je bila ljubav na prvi pogled, ta ljubav traje već 13 godina. Kada sam ga prvi put videla, sa 12 godina, već mi se dopao. Tada je, da se tako izrazim, moj suprug, bio frajer, a ja slatka mala devojčica. On je šest godina stariji od mene, imao je 18 i već je izlazio u grad, tu su već bile ženske, automobili, a ja klinka na ljuljašci. Ljuljala sam se kada je prošao pored mene.

Posle tog susreta, nismo se videli par godina, i onda negde sa mojih 16 smo se ponovo sreli, kada sam imala 17 stupili smo u vezu, zabavljali se dugi niz godina i na kraju odlučili da to krunišemo brakom. Kao šlag na tortu, dobili smo divnu devojčicu koja je pola on, pola ja. Imamo, hvala Bogu, divan brak i odnos - govorila je o prvom susretu sa Zoranom Marjanovićem ubijena pevačica.

Završnica suđenja: Uskoro presuda Viši sud u Beogradu, posle izvođenja ovih dokaza, mogao bi da zakaže iznošenje završnih reči pred presudu. - Svi dokazi tužilaštva izvedeni su, ostalo je da sud danas saopšti odluku o dokazima odbrane. Posle njihovog izvođenja, na red dolaze završne reči a potom i presuda - objašnjava sagovornik Kurira i podseća da Zoranu Marjanoviću, ukoliko ga sud oglasi krivim, preti kazna od 40 godina zatvora.

Tokom razgovora u emisiji, ona je navela i da oni nisu bračni par koji se pred kamerama pravi da je "divno i krasno", već da je to zaista tako i da su zajedno u studiju, kada on komponuje a one peva demo snimke, ali i kada ona ide na nastupe i gostovanja.

- Zaista, držimo se, pomažemo se. Što kaže narod, kao nokat i meso. Zajedno idemo na gostovanja, on je pored mene kada pevam, kada treba da se smrš tu je, idemo, trčimo zajedno, kuvamo čajeve, sve radimo zajedno.

To je recept za dobar brak. Ljubav, to je srž života - rekla je Jelena Marjanović i navela da je suprug Zoran bio njena podrška da se posle rođenja deteta i smrti oca, vrati na javnu scenu.

