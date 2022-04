ZNAM BOGATAŠA ČIJA JE ŽENA PROSTITUTKA Marković tvrdi da prostitucija treba da se legalizuje! Stanišić opisala njihov razvojni put

U velikoj akciji MUP-a u Beogradu je uhapšeno 29 osoba zbog elitne prostitucije. Među optuženima su estradni menadžer, fitnes trener, nekadašnja misica i plejboj zečica.

Kad god se povede tema o visokoj prostitucijji, najpre se stavlja target na žene, a muškarci koji koriste i plaćaju seksualne usluge po pravilu ostaju zaštićeni i njihov identitet se nikada ne otkrije. Pored toga, kada je reč o takozvanoj elitnoj prostituciji, malo se govori o muškarcima koji se time bave, iako podaci pokazuju da je njih 40 odsto, a žena 60 odsto.

Dok su mišljenja podeljena oko toga da li je treba legalizovati ili ne, prostitucija živi i događa se svuda oko nas, a podaci su da u Srbiji prostitucija učestvuje u BDP-u približno kao proizvodnja nameštaja i elektronskih proizvoda! Jedino što porez ne odlazi u budžet.

To nameće pitanje da li je treba legalizovati. Kako ona funkcioniše, ko koristi usluge, ko ih daje, kakve su cene i šta policija može da uradi?

Gosti Usijanja bili su Ljiljana Stanišić, novinarka i voditeljka i Blažo Marković, predsednik Sindikata policajaca i policijskih starešina.

- Prošle nedelje sam dobila informaciju da je tužilaštvo privelo na saslušanje tri makroa, dva muškarca i jednu ženu, i da im je određen pritvor u roku od 30 dana zbog osnovane sumnje da su izvršili krivičnog dela posredovanje prostituciji. Na informativni razgovor privedene su i određene starlete, misica i manje poznate devojke. Nekima je određeno da plate novčanu kaznu. Proces se nije izvršio - rekla je Ljiljana Stanišić, novinarka Kurira.

Blažo Marković misli da da bi trebalo razmisliti o legalizaciji prostitucije.

- I ranije sam govorio da se to ne može dokazati. To su ozbiljne stvari. Sekira me to da su se kolege godinu dana bavili time. Umesto da se bavimo pronalaženjem droge, mi se time bavimo. Podneo sam lično inicijativu za legalizaciju prostitucije, pre svega je bitno zdravlje naroda, pa onda i budžet - rekao je Blažo Marković, iz Sindikata policije.

Ljiljana Staničić smatra da je legalizacija prostitucije loša.

- Kada sam malo bolje razgovarala sa licima koji se zaista bave ovom temom, došla sam do zaključka da nije dobro legalizovati prostituciju. Treba razgraničiti i napraviti zakonsku regulativu. Postoje organizacije koje se bave edukacijom th devojaka, koje im pokazuju da to nije ispravan put. Treba na pravi način pristupiti toj temi. Shvatila sam da razvojni put prostitutke nije lak - rekla je Stanišić.

Novinarka Ljiljana Stanišić, koja je prva došla do saznanja o uhapšenim i privedenem prostitutkama i mekaroima otkrila je u Usijanju razvojni put prostitutki.

- Najpre pod uticajem društvenih mreža i onoga što se servisira, mlade devojke postanu žrtve. Ubace se u lanac prostitucije i povežu se sa makroima. Oni ih distribuiraju određenim licima. Vremenom se navuku na taj novac, koji nije mali, kreće se od 300, 50, 1000 do 3.000 ili 5.000. Dešava se da upadnu u kandže droge i narkomanije, tada im pada cena. Posle ih makroi smanjuju. Sa druge strane se zadužuju i postaju žrtve tih ljudi koji prodaju drogu, te moraju duplo više da rade. Veoma je mali broj žena koje se udaju u inostranstvo ili devojaka koje postaju svedoci-saradnici ili nešto slično. Mali broj devojaka uspeju da se izvuku iz prostitucije. Često završe ubijene, pretučene ili u psihijatrijskim ustanovama. Nije za džabe to što se prostitucija u našoj zemlji nije još legalizovala i zašto se sve više pripadnika MUP-a ne zalaže za legalizaciju - rekla je novinarka Kurira Ljiljana Stanišić.

Marković smatra da bi legalizacija prostitucije rešila mnoge probleme, a nabrojao je i zemlje koje su zakonom regulisale prostituciju.

- Slovenija možda na svetu ima najbolji zakon o prostituciji i regulative. Oni su to uradili da svako ko želi da se bavi time, mora da prođe određene faze, prvo testiranje, pa zdravstvene testove, kurseve, pa kad dobije sertifikat da može da se bavi time, onda se prijavljuje su u policiji da se ona bavi. Država zna da ta osoba plaća porez i da je zdrava. Imamo države u kojima je prostitucija legalizovana - tu je Nemačka, Slovenija, Austrija, Francusku, Španiju. Tamo ne postoji elita, postoje samo elitni ljudi koji to žele da plate - rekao je Blažo Marković. Slovenija je legalizovala prostituciju 2005. godine.

Blažo Marković otkrio je i da je upoznao jednog biznismena, Nemca, kome je žena prostitutka i opisao da oni sasvim normalno žive.

- Upoznao sam jednog biznismena Nemca kome žena radi kao seksualna radnica, i on to sve smatra normalnim. Ona je zaposlena. To več zavisi od svesti.

Marković je daodao da ima više mupkih prostitutki, nego ženskih.

- Više ima muškaraca seksualnih radnika, nego što ima ženskih - rekao je Blažo Marković.

