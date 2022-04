POLICIJSKI STRAŠINA OTKRIO KO ZATAŠKAVA PROSTITUCIJU: Postoje 2 načina da se spreči OVO SU ZABORAVLJENE ESTRADNE PRODAVAČICE TELA

Egzotične destinacije, putovanja, firmirana garderoba, glamurozna šminka, novac i uspeh dovoljni su da obične devojke sa velikim ambicijama, svoje telo prodaju onima, koji im kaju zaradu i sve benefiti koje novac donosi. U društvu gde je moralni kompas izgubljen, najstarija delatnost cveta i obraz postaje đon. Kako stati na put ovom društvenom problemu?

Umesto prvoaprilske šale u domaću javnost 1. aprila dospela je informacija o velikoj akciji beogradske policije u kojoj je uhapšeno je 29 osoba, među kojima su devojke za koje se sumnja da su učestvovale u prostituciji, ali i njihovi makroi. Nakon operativnog rada policije, utvrđeno je da su uhapšeni imali razrađenu šemu, primali su mušterije u beogradskim hotelima, s tim da su makroi deo zarade zadržavali za sebe, a deo davali prostitutkama.

- To je malo na osnovu onoga ko se sve bavi. Prostitucije svuda ima samo u različitim oblicima. U firmama, razno raznim ministarstvima, to se zove prostitucija - rekao je za emisiju Crna hronika na Kurir televiziji Blažo Marković, iz Sindikata policije i policijski starešina.

Afera elitna prostitucije potresla je srpsku estradu, kad je u sprovedenoj akciji policije 1. aprila uhapšeno i nekolilko poznatih ličnosti među kojima su menadžer pevačice Kaje Ostojić Dušan Banjac, fitnes trener Nikola Anđelić, koji se terete za posredovanje u prostituciji. Dok se Plejboj zečica Marina Rajović, rijaliti učesnice Sanja Stanković i Nataša Šavija terete za elitnu prostituciju. Od 2011. godine u Srbiji postoji katalog devojaka, koje nude seksualne usluge.

- Kad sam pisao u svojoj knjizi ja sam uvek govorio da je katalog umetnost prostitucije. Prosto, kao da je umetničko delo. Nisam čuo da je neko kasnije uradio nešto slično, katalozi mogu da postoje u nekom vidu slika, da l je to u albumu ili telefonu. Ali profesionalni katalog kakav je moja firma posedovala, nije bio viđen na ovim prostorima - rekao je Mihailo Maksimović, bivši makro.

U katalogu su se nalazile slike 15 devojaka, a najmlađa članica imala je 18,5 godina. Da je prostitucija uzela maha u javnom i privatnom životu ljudi, govori i relativno nov epitet "elitna", pa se postavlja pitanje - ima li razlike između elitne i obične prostitucije? i sta je elitno u prodaji sopstvenog tela?

- Nema ništa tu elitnog. Jeste to možda popularan naziv i onako to zvuči glamurozno i ljudi očekuju da te žene koje se prodaju za novac, koje prodaju svoje telo da dobijaju enormnu količinu novca, da žive u luksuzu, ali to uopšte nije tako - rekla je Ljiljana Stanišić, novinarka Kurira.

- Razlika je u novou usluge, u kvalitetu devojaka, u klijenteli. Elitna prostitucija uključuje izlaske, večere, druženja na celu noć, na par dana, putovanja, jahting, skupe destinacije - rekao je Mihajlo Maksimović, bivši makro.

Ovo nije prvi put da se na srpskoj estradi pojavljuje prostitucija, 2020. u jednom beogradskom hotelu zbog iste je uhapšena poznata učesnica rijaliti programa Senada Nurkić poznatija kao Maca Diskrecija, i to dok je bila sa klijentom. Iste godine uhapšena je i Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon zbog sumnje za podvođenje i organizovanu prostituciju. Iz istog razloga 2014. godine uhapšena je i Milica Živanović alias Mimi Oro sa još dve devojke.

Ko zataškava prostituciju među poznatima?

- Zataškavaju se što svi koriste usluge takvih dama. One što su uslikanije i što su po medijima malo više, dolaze cifre od 1000 do 5000 - rekao je Blažo Marković.

Prostitucija kao delatnost ili problem društva prisutna je sve više i u privatnoj sferi u prilog tome govori i hapšenje Prve frizure Srbije, kako popularno nazivaju poznatog makroa Ljubisu Vasića. (55) u Smederevu i njegovog saradnika J.J. (62). Policija je od osumnjičenih oduzela novac u iznosu od 230.000 dinara koji je, Gosti su, po prethodnom dogovoru, deo novca plaćali radnicima objekta za korišćenje soba na spratu, do kojih se dolazilo skrivenim prolazom, a ostatak devojkama koje su pružale seksualne usluge.

- To delo je pošto se podvodi pod prekršajem jako teško dokazivo i zato je potrebno vreme. Vidite, evo na društvenim mrežama instragram je prepun prostitutki, to je jako teško dokazivo jer se ta primopredaja novca vrši posredstvom trećeg lica - rekla je Ljiljana Stanišić, novinarka Kurira.

Nemaština i "bolji život" najčešći su razlozi zbog kojih se mlade devojke sve češće odlučuju da svoje telo prodaju za određenu sumu novca, pa često i svoj život rizikuju zbog ovakvog izbora.

- Pa ja sam lično bio meta i oružanih napada od stranih klijenata. Bilo je tu raznih opasnih ljudi, kriminalaca i ljudi koji koriste drogu. Bilo je nezgodnih situacija, devojke su često bile u nezgodnim situacijama - rekao je za Kurir televiziju bivši makro Mihailo Maksimović.

Kako bi se na put stalo prostituciji postoje dve opcije - sankcija ili legalizacija.

- Za mene prostitucija ne bi postojala onda kad bi se ona registrovala. Ja sam to pokrenuo prvo zbog zdravlja, a drugo da državi ovoj plaćaju porez. Treće inspektorima je sve teže da daju dokaz. Oni za sada idu na prekršajni - rekao je Blažo Marković. Prodavačice ljubavi, kako su nekada nazivane uspele su da ovu ilegalnu delatnost održe vekovima, a time su dovele u pitanje sistem vrednosti jednog društva.

