NEVIĐENA FOTOGRAFIJA NASMEJANOG KOLJAČA Srđan Lalić se smeje pored još jedne žrtve koju seckaju: Zna tačno ko je, koga i gde ubio!

Srđan Lalić (36), jedan od najbližih saradnika Veljka Belivuka i Marka Miljkovića i pripadnik ovog kriminalnog klana, sklopio je sporazum sa Tužilastvom za organizovani kriminal da za kaznu od 18 godina zatvora svedoči o svim zločinima klana.

Sem čuvene fotografije na kojima je nasmejan zajedno sa Belivukom, na fotografiji koju objavljujemo Lalić je u prostoriji u toku mučenja Nikole Mitića, pripadnika suprotstavljenog klana koji je kasnije surovo ubijen.

Očekuje se da će svojim izjavama pomoći da se reše i mnogi, za sada, nerešeni slučajevi surovih ubistava.

Ovim potezom Tužilaštvo je za suđenje obezbedilo možda i najvažnije svedočenje, ali i sigurni odlazak u zatvor vođa kriminalnog klana - Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Nasmejani koljač Lalić svoju ulogu najbližeg saradnika i čoveka od poverenja Velje Nevolje i Marka Mesara, zamenio je novom - postao je najvažniji svedok Tužilaštva u postupku koji se vodi protiv ozloglašenog klana.

Sve priznao za 18 godina zatvora

On je, nakon priznanja na pripremnom ročištu, pre dva dana potpisao sporazum i postao svedok okrivljeni (nekadašnji svedok saradnik). Dogovorio je da bude osuđen na kaznu od 18 godina zatvora, a zauzvrat on će ispričati koja su sve zlodela, gde i na koji način činili šefovi i članovi ove jezive kriminalne grupe.

Međutim, njemu izdržavanje kazne neće početi sve dok se suđenje protiv njegovih šefova i saradnika ne završi, odnosno on ne ispoštuje sve šta je dogovorio sa javnim tužiocem i na suđenju ispriča ono šta zna.

Javni tužilac će pre zaključenja sporazuma o svedočenju pozvati okrivljenog da u roku koji ne može biti duži od 30 dana, samostalno i svojeručno, što detaljnije i potpunije, istinito opiše sve šta zna o krivičnom delu povodom kojeg se vodi postupak, ali i o drugim delima.

To znači da je Lalić tužiocu napisao sve o jezivim zločinima i ubistvima, nakon čega je tužilaštvo sudu predložilo sporazum koji je ovaj usvojio. Međutim, to što je Lalić napisao niko nije video osim javnog tužioca, niti će. Njegova izjava zapravo je samo dokaz tužilaštvu da ako on ne ponovi ono šta je napisao, da mu obori sporazum. Ukoliko bude ponovio napisano, njemu će biti izrečena kazna u skladu sa sporazumom.

- Odbrana po pravilu neće znati šta je Lalić pričao i šta će pričati na glavnom pretresu, već bi eventualno mogla da bude pripremljena od strane saokrivljenih koji bi znali o čemu može da priča, pa da se na taj način spreme pitanja i slično - navodi izvor upoznat sa slučajem.

Lalićevo priznanje obezbedilo je Tužilaštvu skoro sigurnu presudu jer se protiv njega vodila istraga za šest teških ubistava, a dokazi koji su tokom nje prikupljeni ukazali su da je znao sve o njima - od pripreme zločina, ubistva, do uklanjanja dokaza. Samim tim, njegov iskaz na sudu biće od ključnog značaja za slanje Belivuka i Miljkovića na doživotnu robiju jer će ispričati i do sada neotkrivene detalje zločina, a možda će ukazati i na neka druga ubistva za koja u ovom trenutku nema dokaza. Ovim sporazumom, i Tužilaštvo će biti osigurano ukoliko se dokazi poruka i fotografija koje su prikupljene sa Skaja proglase nezakonitim.

Prema rečima kriminologa Dobrivoja Radovanovića, odluka da Lalić dobije kaznu od 18 godina, a ne doživotnu robiju koja mu je pretila, ukazuje da je njegov iskaz bio od izuzetne važnosti Tužilaštvu.

- On je verovatno posedovao informacije za proces koje omogućavaju da se ostalim osumnjičenim materijalni dokazi iznesu na videlo. To što smo mi omogućili ubicama da budu svedoci saradnici je strateška greška u zakonu. To nije logično, ali kada je donošen zakon, svodilo se na opšti model. U celom svetu funkcioniše taj institut svedoka, to je nešto što smo kopirali - naglašava on.

Učestvovao u najmanje šest ubistava

Srđan Lalić, navodi se u dvema optužnicama, učestvovao je u ubistvu Aleksandra Gligorijevića Pukija, Gorana Veličkovića Goksija, Lazara Vukićevića, Zdravka Radojevića, Milana Ljepoje, ali i Nikole Mitića.

Kako se sumnja, Lalić je bio saučesnik u ubistvu Aleksandra Gligorijevića Pukija. On je zajedno sa vođama njegovo telo isekao na komade, a potom samleo u mašini za mlevenje mesa. Takođe, Tužilaštvo Lalića sumnjiči da je zajedno sa drugim okrivljenima savladao Gorana Veličkovića Goksija na jednoj njivi u blizini smederevskog puta. Potom je, sumnja se, žrtvu strpao u automobil kojim je odvezen u kuću u Ritopeku. Lalić je između ostalog tamo mučio Veličkovića, a nakon što mu je Miljković odsekao glavu, zajedno su mu isekli telo i samleli u mašini.

Brutalnost Lalića, sumnja tužilaštvo, videla se i u ubistvu Lazara Vukićevića, gde je, navodno, okrivljeni mučio žrtvu, a potom mu vrelom peglom prelazio po telu. Kako se sumnja, zajedno sa drugim okrivljenim za ovaj zločin ugušio je Vukićevića, a njegovo telo je samleveno u mašini.

U slučaju ubistva Zdravka Radojevića, Lalić, sumnja Tužilaštvo, nije imao ulogu u samom ubistvu, ali ga je, navodi, tukao i mučio pre smrti. Isto to, navodno, radio je i sa Milanom Ljepojom, koga je vezao lisicama, a potom ispitivao, tukao i mučio. Ljepoja je udavljen, a Lalić je, kako se sumnja, sa Markom Miljkovićem bacio Ljepojine stvari u Dunav.

U slučaju Nikole Mitića utvrđeno je da je Lalić zajedno sa Milošem Budimirom odsekao prst na nozi žrtvi, mučili su ga, zbog čega je Mitić više puta gubio svest, a zatim su ga Lalić i Budimir udavili stezanjem kabla oko vrata i nožem mu presekli vrat i tako ga ubili.

Treći "svedok okrivljeni" protiv Belivuka

Inače, sporazum Srđana Lalića treći je koje je sklopilo Tužilaštvo za organizovani kriminal u postupku protiv ozloglašenog klana. Pre njega, saradnja je dogovorena i sa Bojanom Hrvatinom i Nikolom Spasojevićem. Koju su kaznu dobili u zamenu za priznanje zločina, nije poznato, ali su, kako se navodi u optužnici, oni do detalja opisali brojne zločine, kako su planirani, organizovani i sakrivani. Obojica svedoka okrivljenih ukazali su i na to ko je sve učestvovao u zločinu, koja je bila njihova uloga, ali i kako su izgledali poslednji trenuci žrtava. Čak je svedok okrivljeni Nikola Spasojević istražnim organima ukazao na još jednu kuću strave, odnosno mesto gde je u Surduku ubijen mladić Goran Mihajlović.

Optužnica za sedam ubistava

Optužnica protiv Velje Nevolje, Marka Mesara i 28 pripadnika ozloglašenog klana postala je pravosnažna 9. novembra 2021. TOK tvrdi da su Belivuk i Miljković stvorili plan da se pod paravanom navijačke grupe "Principi" sprovode otmice i ubistva pripadnika drugih kriminalnih grupa. Njih dvojica se smatraju šefovima beogradskog ogranka kriminalnog kavačkog klana.

Kako je tužilaštvo navelo, žrtve su prevarom namamljene, mučene i ubijene u beogradskom naselju Ritopek. Njihova tele su komadana i snimljena da bi se fotografije poslale suparničkom klanu, zatim mlevena u mesarskom mlinu i potom bacana u obližnji Dunav. Prema optužnici, ovaj klan je izvršio pet teških ubistava - Milana Ljepoje, Zdravka Radojevića, Gorana Veličkovića, Aleksandra Gligorijevića Pukija, Lazara Vukićevića. U junu ove godine potvrđena je i druga optužnica kojom se terete i za ubistvo Nikole Mitića i Gorana Mihajlovića.

Živeo skromno u malom stanu, a vozio maminu "škodu"

Ime Srđana Lalića do hapšenja Belivukovog klana nije bilo poznato istražnim organima. Neosuđivan, fakultetski obrazovan muškarac vešto se godinama krio iza paravana, posla "trgovine bitkoinima na berzi". Živeo je skromno u stanu od 40 kvadrata u Rakovici, vozio "škodu" svoje majke, nije bio upadljiv, a nakon razbijanja Skaj aplikacije i uvidom u poruke i fotografije koje su pripadnici klana slali međusobno, otkriveno je da je bio čovek od poverenja vođa klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, te i da je s njima izvršavao sve monstruozne zločine. Nadimak "nasmejani koljač" dobio je nakon što je otkrivena fotografija na kojoj pozira sa osmehom na licu pored obezglavljenog tela jedne od žrtava klana.

