BOJOVIĆ SE NEĆE NIKOME SVETITI! Njegov šurak tvrdi da će Luka želeti samo OVO kad se vrati u Srbiju

Kapten Dragan tvrdi da se Luka Bojović nikome neće svetiti kada se vrati u Srbiju.

"Jednostavno, na sve ono što se dosad dešavalo, na svu prolivenu krv će staviti tačku i sa svojom porodicom će nastaviti život dalje. To znam, jer sam dosta na tu temu razgovarao sa njim", ovim rečima je Dragan Vasiljković (67), poznatiji kao Kapetan Dragan, otkrio planove Luke Bojovića, označenog kao vođa zemunskog klana, ukoliko se obistini vest o njegovom skorom povratku u Srbiju.

Luka Bojović je u Španiji uhapšen 2012. godine i osuđen na 18 godina robije zbog organizovanog kriminala. Španske vlasti obavestile su nedavno Srbiju da su se stekli uslovi da Bojović bude deportovan u Srbiju, što je potvrdilo Ministarstvo pravde.

Kapetan Dragan sa suprugom Marijom foto: Privatna Arhiva

Kapetan Dragan je istakao da njega, niti njegovu suprugu Mariju, koja je Lukina rođena sestra, niko zvanično nije obavestio o koracima koje su preduzele španske vlasti, već su to saznali iz medija.

- Sjajna je vest da Luka dolazi kući da bude sa svojom porodicom. Marija, Lukina sestra, od sreće je zaplakala i mnogo se obradovala jer joj se vraća brat. Ona je svašta proživela i zaslužuje malo sreće - rekao je kapetan Dragan za Alo i otkrio da je sa Lukom dosta pričao na razne teme, pa i o njegovom eventualnom povratku.

- Luka je čist u Srbiji, nikakav postupak protiv njega se ne vodi i ni za šta se ne tereti. U vezi s njim je bilo raznih spekulacija i pokazalo se da su to samo spekulacije. Ima on svoju prošlost, ali to je produkt ratova devedesetih i svih onih dešavanja u okruženju. Vreme je da tu prošlost ostavi iza sebe i krene napred. Sa svim tim se Luka slaže i želja mu je da živi život sa svojom porodicom - tvrdi kapetan Dragan.

Luka Bojović foto: J. L. PINO / AFP / Profimedia

Prema njegovim navodima, u Lukinom životu je bilo dosta zle krvi, a sada je vreme da se na to stavi tačka.

- Svi smo svesni da je ranije prolivena krv. Oko toga sam razgovarao sa Lukom i nagovestio mi je i stavio do znanja, u šta ja verujem, da ne očekuje probleme jer je prošlo dosta vremena. Takođe mi je nagovestio da se ni on nikome ni za šta neće svetiti, jer nema svrhe da se vrati na staro. Niko ne treba da strahuje od „Lukine osvete“, baš niko, ni ti famozni neprijatelji jer je sve to deo prošlosti. Kao što sam rekao, na prošlost treba da se stavi tačka i dok sam ja tu, tako će i biti - kategorično tvrdi kapetan Dragan.

(Kurir.rs/Alo)