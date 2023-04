Goran Marković iz Velikih Radinaca, kod Sremske Mitrovice, ubijen je pre skoro 19 godina, a još uvek se ne zna ko je i zbog čega počinio taj zločin.

Njegovi roditelji ne gube nadu da će im policija jednoga dana javiti ko je ubica. Goran je ubijen sa nepunih dvadeset godina, na radnom mestu, benzinskoj pumpi.

Goranovi roditelji ne gube nadi da će pravda jednog dana ipak biti zadovoljena, a njegov otac Milenko seća se svega tog kobnog dana.

- Ja sam tu kosio s jednim čovekom, i on je sad pokojni. Još ja sedim na traktorskoj prikolici kad vidim da se skupljaju ljudi. Policija nas nije ni obavestila. Kaže mi komšija da su ubili mog Gorana, krenem kod žene, ona mu sprema ručak. Nisam znao kako da joj kažem. Izvedem je u dvorište i saopštim joj. Nije mogla da veruje šta pričam, samo je pala u dvorištu - priča Milenko Marković, otac ubijenog Gorana.

05:02 SINA MU UBILI NA PUMPI METKOM U SLEPOOČNICU! Goranov otac, 19 godina posle zločina: OVO JE DELO PROFESIONALCA, ČITAO SAM IZVEŠTAJ

Otac veruje da je ovaj zločin mogao da počlini samo profesionalni ubica, a prema policijskom zapisniku iz kase je odneto 70.000 dinara.

- Zapisnik o uviđaju sam dobio i piše da su pronađeni vidljivi tragovi. E sad, kao on se branio i opirao, nađeni su otisci na njegovom vratu. Meni je sumnjivo jer sam učio o tome kad sam radio kao obezbeđenje. Njemu je pištolj 7,62mm, takozvani tetejac, on ima peteljku na šaržeru. On je udaren u desnu obrvu, to rade profesionalci. Onda mu je pucano u levu slepoočnicu, on nije imao vremena ni da se brani - priča Milenko Marković.

Dodaje da su ubostvu prethodili neovični događaji.

- Imao je telefon, znam da mu ga nisma kupio, jedno veče ga nije doneo. Pitam ga gde mu je, nije hteo da mi kažem. Kaže da ide da spava, budi se sutra u 1, ja opet pitam. Tad mi ispriča da je pred svitanje stavio telefon da se puni na sto, ode da se umije, i dok se vratio, nema telefona, nema ni cigareta, a kanisteri sa uljem odneti - seća se otac.

