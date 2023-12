"DEČAK UBICA JE BIO ASOCIJALNO, IMAO JE PUN RANAC NOŽEVA I MAČETA": Roditelji ubijenog Andreja (13) u potresnoj ispovesti za Kurir

Moj sin i dečak koji ga je ubio poznavali su se od vrtića, zajedno su išli u školu, od prvog do četvrtog razreda u različitim razredima, a od petog su se opet spojili. Moj Andrej nije imao nikakve probleme, niti ih je pravio, a problemi su bili s tim drugim detetom. Nonstop je bilo incidenata, uviđali smo da se dečak čudno ponaša, da je agresivan, a naš sin je pokušavao da mu pomogne!

Ovim potresnim rečima počinju svoju ispovest za Kurir Sanja i Mića Simić, roditelji Andreja Simića (13) iz Niške Banje kog je 5. oktobra na tavanu svoje kuće nožem usmrtio školski drug i vršnjak.

Sanja i Mića Simić foto: Marko Smiljković

Dva meseca je prošlo od teškog zločina zbog kog je zanemela čitava Srbija, a neutešni roditelji, pokušavaju da pronađu odgovor na pitanje: "Zašto?". Simići, kako kažu, teško podnose dane bez svog jedinca, a tuga im je još veća zbog toga što dečak ubica neće odgovarati za zločin koji je počinio, jer u trenutku izvršenja krivičnog dela nije imao navršenih 14 godina.

Ubijeni Andrej foto: Kurir/M.S.

Mića i Sanja, u crnini i sa knedlom u grlu, kažu za Kurir da im je teško i zbog toga što do sada nije pokrenut baš nikakav pravni proces, kako bi se saznala istina o stradanju njihovog sina. Podsetimo, Više tužilaštvo u Nišu se oglasilo nenadležnim jer maloletnika ne mogu krivično da gone, a Osnovno javno tužilaštvo prikuplja podatke u vezi sa roditeljima dečaka ubice, ne bi li se ustanovilo da li je u njihovim postupcima bilo elemenata nekog krivičnog dela.

Advokat Saša Knežević Moramo da nađemo motiv Saša Knežević, advokat porodice Simić kaže da se takoreći ništa nije uradilo u tužilaštvima. - Čak se nisu ni veštačili telefoni i kompjuteri učesnika. Imamo slučaj u kome majka dečaka koji je ubio najboljeg druga na svojoj fejsbuk stranici izbacuje slike kako se njen sin koji je usmrtio Andreja, nadvija sa nožem nad nekim medvedićem koga se kao sprema da zakolje. Onda je tu slika gde majka puca u objektiv navodno iz pravog pištolja i imamo sliku gde drugi sin na jednoj slici na istoj društvenoj mreži pozdravlja nacističkim pozdravom šakom uzdignutom na gore. I posle toga niko ništa ne pokreće, meni to nije jasno. Moramo sve da uradimo da nađemo motiv zbog koga je ubijen Andrej. Ubijeno je jedno fino, normalno dete i ništa nismo napravili ako ne dođemo do motiva - objašnjava Knežević zašto će pokrenuti sve pravne mere da se dođe do istine. Roditelji ubijenog dečaka sa advokatom foto: Marko Smiljković

- Nešto je trebalo da se dogovore oko predstojećeg turnira, ali jednom je majka uzela telefon, a drugog dečaka nije pustila. Možda bi moj sin bio živ da su došli i oni - priča otac, s kojim smo razgovarali u kancelariji advokata Saše Kneževića.

Ne postoji čovek u Niškoj Banji koji Kuriru nije rekao da je pokojni Andrej bio divan, da je trenirao košarku i da je hteo da pomogne svom drugu, odnosno "da vrati".

- Taj dečak se od petog razreda izmenio. Tada je počeo da se ponaša acocijalno. Jednom dečaku je stavio nož u stomak, drugom dečaku je stavio nož pod grlo. To su znali njegovi roiditelji, ali mi je jednom prilikom kada sam ih upozoravao na to, rekli da mu nož služi za neki duborez, odnosno za igru - pričaju Simići.

Roditelji u crnini foto: Marko Smiljković

On dodaje da je pratio sina na košarkaški "Kup Radivoja Koraća" u Nišu.

- Video sam da je u halu "Čair" ušao Andrej, ali se taj dečak okrenuo i otišao. Kasnije kada sam pitao zašto je to tako bilo, Andrej mi je objasnio da je njegov dug imao nož u rancu i da se uplašio da će ga obezbeđenje naći. Rekao sam to njegovoj majci. Ništa nije učinjeno. Prvi put nam je Andrej rekao da ovaj ima pun ranac noževa kada su se dogovorili da odu u šumoviti deo banje da prave neku kućicu. Zaprepastio sam se kada je to rekao i zato tražimo odgovornost roditelja - rekao nam je Simić.

Majka dečaka Pokušavaju sve da zataškaju Sanja Simić kaže da je odgovornost ne samo na roditeljima nego i na školi. - Sada se pokušava da se zataška sve u školi gde se pokušava da se sačuvaju interesi na svaki mogući način. Razgovarali smo sa razrednom koja nam je rekla da je dečaku ubici potrebna stručna pomoć, ali sada ne želi da prizna da je to rekla. Meni je mnogo teško, strašno mi je. Nisam mogla da zamislim da će naša porodica doživeti ovako nešto - rekla je majka Sanja. (Kurir.rs, Marko Smiljković)