(VIDEO) NAJBOGATIJI ARAPIN PROGOVORIO O DANIMA KAD JE BIO ZATOČEN U LUKSUZNOM HOTELU: Neke stvari su strogo poverljive, a ovako sam provodio dane

Među uhapšenima je i princ Alvalid bin Talal bin Abdulaziz al Saud, jedan od najbogatijih ljudi u kraljevstvu. 83 dana proveo je pritvoren u luksuznom hotelu "Ric Karlton", a sada u intervjuu otkriva detalje hapšenja koje on sam ne naziva tako.

"Ne bih to nazvao hapšenjem. Pozvali su nas u kraljevsku palatu, a potom pitali da pređemo u hotel "Ric Karlton". To je urađeno sa poštovanjem i naš ugled je sačuvan. Ne samo moj", rekao je Alvalid bin Talal.

foto: Reuters/Faisal Al Nasser, File



Protiv njega je podneto "nula krivičnih prijava" i ima "nula krivice". I dalje veruje da je pritvor bio nesporazum i da nije trebalo da se dogodi, a po prvi put priznao je da ima "ugovor o razumevanju". Ipak, šta to tačno znači nije želeo da pojašnjava.

"To je vrlo poverljivo. Ne mogu da govorim o tome. Ali postoji ugovor između mene i kraljevine Saudijske Arabije", rekao je Alvalid bin Talal.

Pretpostavlja se da je zbog misterioznog ugovora bin Talal javno ništa ne zamera moćnim rođacima. Čak, može se reći da ih pravda.

foto: Fonet



I sam priznaje da to možda zvuči čudno, ali tvrdi da posle tog iskustva danas ima bliži odnos sa moćnim princom Mohamedom bin Salmanom po čijem naređenju je bio pritvoren.

"Naš odnos je jači. To će možda šokirati mnoge, čak i moje ljude. Oprostio sam i zaboravio ceo proces. To je iza mene", kaže Alvalid bin Talal koji očigledno rođaku ne zamera štetu u poslovnom svetu koju mu je pritvor doneo, a poznato je da su samo tokom prva tri dana pritvora akcije njegove kompanije "Kingdom Holnding" pale za 21 odsto.

foto: EPA



Ipak, kaže da "nije bilo lako biti zatvorenik svog rođaka", mada tvrdi da nema loših osećanja ni gorčine danas. Čak, u toliko su dobrim odnosima da "retko da prođe nedelju dana, a da nisu u kontaktu".

"Nije bilo lako biti zatvorenik svog rođaka, moram da priznam. Nije lako biti zadržavan protiv svoje volje, ali kada sam izašao, imam sam čudan osećaj.

Okupio sam sve starešine u mojim kompanijama i svoje bliske saradnike i rekao sam im: 'Kunem se da sam potpuno miran, imam potpunu udobnost, bez ikakvog zla i nikakvih loših osećanja'. Za 24 sata ponovo smo bili u komunikaciji sa kancelarijom kralja, princom i njegovim ljudima. To je jako čudna situacija, ali je činjenica", kaže on. Cilj Alvalida bin Talal sada je da skine ljagu sa svog imena.



"Moram da to da uradim i da razjasnim mnogo laži. Na primer, rečeno je da sam bio mučen i poslat u zatvor, tokom tih 83 dana u hotelu. Sve to su laži. Bio sam u apratmanu sve vreme. Nikada me niko nije mučio", kaže on.



Dok je bio u pritvoru, "Vol strit džurnal" objavio je da mu je traženo da svoju slobodu plati šest milijardi dolara, ali on tvrdi da to nije tačno.

"Vreme sam provodio šetajući, baveći se sportom, mnogo sam gledao vesti, meditirao i molio se. Na spavanje sam odlazio oko šest ujutru, a ustajao u podne. Molio sam se pet puta dnevno", rekao je i dodao da je imao pristup svemu - od televizije do novina.



Otprilike oko 23 sata u subotu, gosti u luksuznom "Ric Karlton" hotelu u saudijskoj prestonici Rijadu doživeli su neprijatnost s kakvom se ljudi njihovog društvenog sloja dosad verovatno nisu suočili. Biznismeni, milioneri, žene bogatih sportista i ostali hitno su pozvani da se spakuju i okupe u holu hotela, odakle su prebačeni u drugi hotel. Niko nije znao zbog čega. A onda su u hotel počeli da pristižu prebogati saudijski prinčevi, a sve kako bi bili "pritvoreni" posle hapšenja zbog korupcije.



Ipak, nije mogao da razgovara sa drugim zatvorenicima.

"Niko nije mogao da razgovara sa drugima. Čak ni ja. Nikoga nisam video i ni sa kim nisam razgovarao", rekao je Alvalid bin Talal.

Imao je pravo na telefonski poziv koji je kako kaže koristio da pozove sina, ćerku i unuke, ali i čelne ljude u njegovoj firmi. Na pitanje da li su pozivi bili prisluškivani, kaže da "najverovatnije jesu".

Kurir.rs/Blumberg

Foto: Youtube/Printscreen

Kurir

Autor: Kurir