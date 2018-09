TALAS OLUJA JE NAJVEĆA OPASNOST KOJA DOLAZI SA URAGANOM FLORENS: Meteorolozi konačno otkrili šta znači pojam koji svi pominju ovih dana (VIDEO)

Uz olujne vetrove, kao jedna od najvećih opasnosti ovog uragana navodi se storm surge (talas oluja). Reč je o pojmu koji se ovih dana često može pročitati u američkim medijima, a vezuje se uglavnom uz uragane, a veliku je opasnost predstavljao baš u ovo doba prošle godine kad je uragan Irma udario na Floridu.

"To je zapravo poplava. Ali ne klasična poplava kao kad padne puno kiše pa se izlije reka, već poplava koja je pre svega uslovljena dizanjem mora. Nešto kao plima, plimni talas. Možemo to tako nazvati da bude bliže našim ljudima", objasnila je tada meterolog Dunja Macoko Drvar.

"U principu to je slično onome što se u zadnje vreme pojavljuje i kod nas, ali, naravno, kod nas je to puno manjih razmera. To su plimni talasii koje prouzrokuje naglo okretanje vetra. More se jednostavno nabija u neka određena mesta koja su geografski predviđena da se u njima to dogodi", rekla je ona tada.

"Plime kod nas nastaju prolaskom dubokih ciklona. Uragan zapravo možemo pojednostavljeno shvatiti kao jedan ogroman i snažan ciklon. On je u fizikalnom smislu isto što i ciklon, samo je puno veći i puno jači", pojasnila je.

