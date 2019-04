OVO JE NAJČUVANIJE MESTO NA SVETU: Ni predsednici ne smeju da priđu tvrđavi od 1.400 tona čelika! Sef PREPUN ZLATA čuvaju vrata od 20 tona! (VIDEO)

Njeno tehničko ime je !United States Bullion Depository," a ime Fort Noks je preuzela od pošte u blizini.

Inače, Noks je zapravo prezime prvog američkog ministra odbrane Henrija Noksa, a ova ustanova služi za skladištenje američkih rezervi.

Radovi na izgradnji su počeli 1935. godine, a to je koštalo 560.000 dolara. U njoj se nalazi oko polovine američkog zlata, a sef je deo mreže od šest ustanova koje ga štite. Druge lokacije nalaze se u Njujorku, Denveru i San Francisku.

Prvo zlato se u Kentaki prebacivalo vozom za šta je bila odgovorna američka pošta.

To je bio jedini način da se osigura zlato jer je, u to doba, to bila jedina agencija koja bi prihvatila odgovornost u slučaju gubitka bogatstva.

Fort Noks sadrži kubike granita, stotine kilometara kvadratnih betona, 750 tona pojačanog čelika i 670 tona "običnog" čelika. Ima dva sprata i ogroman podrum veličine 32 puta 36 metara.

Spolja zaista izgleda kao tvrđava a ispod nivoa zemlje leži kompleks neprobojnih slojeva kao i visoke tehnologije prepune šifri i kodova. Sef se sastoji od čeličnih ploča, koje su opasane betonom. Nema "slabih tačaka" niti načina da se iko probije do blaga.

Samo vrata imaju 20 tona i potpuno su otporna na eksplozije. Debela su 53 centimetra i kroz njih se može proći samo šifrom.

Zaposleni imaju komplikovana upustva o tome kako da uđu, a posetioci ovde nisu dobrodošli već decenijama. Čak je i Frenklin Ruzvelt jedva dobio mogućnost da uđe, kada je bio predsednik.

