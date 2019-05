OD OVOG MOSTA U SAD NEMA STRAŠNIJEG: Otvara s uskoro i tvrdi se na je u jednom NAJVEĆI (VIDEO)

Ako se plašite visine, možda ćete želeti da se držite podalje. Most ima staklene podne ploče u sredini koje vam omogućuju da vidite tlo udaljeno 140 metara.

Most je deo Skajlit parka, koji ima žičaru koja vodi putnike do visine od 152 metra od Gatlinburga do vrha planine Kroket. Posle otvaranja mosta, posetioci će moći da se siđu sa lifta na vrhu da pređu preko mosta i uživaju u pogledu.

Sedište košta 15 dolara po odrasloj osobi i 12 dolara za decu.

Nema vremenskog ograničenja za prelazak mosta, navodi se na internet stranici parka.

Posetioci će moći da naprave opasne fotografije Gatlinburga i okoline u Nacionalnom park Grejt Smouki Mauntin.

Investitor Skajbridžtvrdi da je to najduži most u Severnoj Americi. Ali to je za raspravu, u zavisnosti od toga da li merite samo suspendovani deo mosta ili ukupnu udaljenost između njenih potpornih stubova. Pešački viseći most na planini Kelovna u Kanadi tvrdi da je dugačak više od 250 metara.

Kurir.rs/CNN

Foto: Screenshot

Kurir