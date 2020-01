NEZAPAMĆEN SLUČAJ U RUSIJI: Devojčica (13) zatrudnela sa dečakom (10), policija pokrenula istragu!

Slučaj se dogodio u Krasnojarskoj pokrajini u Sibiru, a svetski mediji prenose da su oni devojčica i dečak prijatelji od malih nogu.

Devojčica planira da zadrži dete, a njeni roditelji je podržavaju u tome.

Policija je pokrenula istragu o ovom slučaju, koju su o svemu obavestili lekari lokalne bolnice. Škola koju pohađa devojčica kaže da će im ponuditi svu potrebnu pomoć.

O dečaku za kog se navodi da je otac deteta ne zna se mnogo, ali njih dvoje imaju zajedničke slike na društvenim mrežama, gde se inače označavaju kao venčani.

Lokalni pedijatar Nikolaj Skorobogatov izrazio je sumnju da je dečak otac deteta.

"Teoretski, to je moguće, opet, ne znam ništa o ovom slučaju, i deluje mi kao da je neko drugi otac detata. To je naravno, veoma lako proveriti pomoću testa, za koji verujem da će biti sproveden", rekao je on.

Godine 2009. Veliku Britaniju je zaprepastio slučaj Alfie Paten (12) dečaka koji je tvrdio da ima dete sa svojom devojkom Šantel Stedman (15).

To je pokrenulo nacionalnu debatu o moralu i tinejdžerskoj trudnoći, kada je Dejvid Kameron rekao da je to pokrenulo zabrinjavajća pitanja o modernoj Britaniji.

Međutim, DNK tekst je kasnije pokazao da Paten (12) nije otac detata.

