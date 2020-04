UMIRALA JE OD KORONE, A POMOĆ TRAŽILA OD DIGITALNOG ASISTENTA: Rođaci Amerikanke (66) šokirani porukama koje je ostavila

Lu En Dejgen umrla je u subotu, ubrzo nakon što je prebačena u bolnicu u Grend Repidsu. Imala je 66 godina.

Bila je jedna od 31 korisnika i pet članova osoblja koji su koji su bili potitivni na koronu.

Pol Pruit, direktor operacija u Metronu, rekao je da je Dejgen bila u staračkom domu 10 godina i da "nikada nije bila u bolnicu pre komplikacija koje su se brzo razvile kao posledica COVID-19".

"Jednom kada su ti simptomi naglo napredovali, a po savetu njenog lekarskog tima, odmah su je poslali u bolnicu", rekao je Pruit, koji doidaje da se svi žaraženi nalaze u karantinu.

Kancelarija medicinskog inspektora saopštila je da je Dejgen smrt uzrokovala dijabetes, hipertenzija i COVID-19, kaže njena sestra Peni.

Dejgen je imala dva udara u 2008. godini, zbog čega je bila paralizovana na levoj strani, rekla je sestra.

Peni Dejgen nije mogla lično da poseti sestru nakon što je starački dom, poput drugih širom zemlje, zbog pandemije ograničavao posee. Tako je digitalni asistent Aleksa postao osnovni način za komunikaciju Dejgenove sa svojom sestrom.

Peni Dejgen, koja živi u Sparti, oko 15 milja severno od Grand Rapids-a, rekla je da veruje da je starački dom mogao da preduzme preventivne mere da uspori širenje virusa, ali je rekla da ne krivi ustanovu.

Tokom poslednjih tri do četiri dana života njene sestre bilo je 40-tak snimaka na Amazonovom uređaju, rekla je Peni.

Na jednom od njih Lu En Dagen kaže: "Aleka, pomozi mi." U drugom: "Boli me. Moram naći način da to olakšam." Pitala je i Aleksu: "Možete li mi pomoći da se nosim sa bolom?" i rekao: "Oh, Aleksa, mnogo me boli".

Peni Dejgen je u četvrtak rekla kroz suze: "Samo sam se osećala loše jer joj nisam mogla pomoći.

