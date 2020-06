NA KOMEMORACIJI UBIJENOG DŽORDŽA FLOJDA UPUĆENA PORUKA TRAMPU: Kada je to Amerika uopšte bila velika (VIDEO)

"Kada je to Amerika uopšte bila velika", upitala je Bruk Vilijams, nećaka Džordža Flojda koja je emotivno govorila o ubistvu koje se dogodilo 25. maja.

Da podsetimo, Flojd je umro nakon što je policajac Derek Šovin skoro devet minuta klečao kolenom na njegovom vratu. Iako je Flojd govorio da ne može da diše, njegovi vapaji nisu bili od pomoći, pa je 46-godišnjak preminuo, što je izazvao demonstracije protiv rasizma širom sveta.

Bruk Vilijams se osvrnula na slogan koji Donald Tramp koristi u kampanji "Učinimo Ameriku ponovo velikom", te je tako poslala snažnu poruku o tome šta misli o vlasti Donalda Trampa iako ga nije direktno imenovala.

"Ne mogu da dišem sve dok pravda ne bude servirana. On je uvek uticao na ljude svojim rečima. Policajac nije pokazao grižu savesti zbog toga što je gledao kako duša mog ujaka napušta njegovo telo. Molio vas je da samo ustanete. Zašto sistem mora da bude ovako slomljen i korumpiran. Zakoni su takvi da afroamerički sistem propada. To mora da se promeni. Ne sme više biti zločina iz mržnje. Neko je rekao učinimo Ameriku ponovo velikom. Kada je to Amerika uopšte bila velika?", rekla je ona.

Govoreći na privatnoj službi koja je emitovana uživo na televiziji, Vilijams je rekla da smrt Flojda nije samo ubistvo, već i zločin iz mržnje.

"Ameriko, vreme je za promenu, lak i ako počne sa protestima, bez pravde nema mira", dodala je ona.

Osim nje, na službi je govorio i brat Džordža Flojda koji nije mogao da uzdrži suze.

Flojd je umro u Mineapolisu gde je živeo nekoliko godina, a odrastao je u Hjustonu gde je sada sahranjen pored svoje majke.

