OVO BI MOGLO DA DOVEDE DO NOVOG SUKOBA: Kina na spornoj oblasti postavila natpis koji se Indiji neće svideti (VIDEO)

Natpis je dugačak oko 81 metar i širok 25 metara i dovoljno je veliki da je jasno uočljiv na satelitskim snimcima.

Natpis je osvanuo na jezeru Pangong, koji je glavna tačka sporenja Kine i Indije jer obe države smatraju da polažu pravo na teritoriju duž njegovih obala.

Indijska televizija NDTV prenosi kako su kineske snage svoje teritorijalne pretenzije pojačale tako što su na spornoj zemlji napisale ime svoje zemlje i nacrtale mapu Kine.

Znakovi na mandarinskom, koji se prevode kao „Kina“, nalaze se pored kineske mape na obali jezera Pangong co, navodi kanal. Kažu da je natpis toliko veliki da se vidi i sa satelita.

Pangong Co je jezero na tibetanskoj visoravni. Preko njega prelazi sporna granica koja obuhvata skoro 3.500 kilometara koju dve zemlje nazivaju Linijom stvarne kontrole. Ona je razdvojila indijske i kineske trupe u ratu u kojem su se borili oko tog područja 1962. Taj zapadni sektor linije je glavna tačka sporenja između dve nuklearne sile.

Serija od osam planinskih ogranaka, često kolokvijalno nazivanih „prsti“, uzdiže se uz obale jezera Pangong. Indija kontroliše od 1. do 4. prsta i tvrdi da se njena teritorija proteže do najistočnijeg prsta, broj 8. Kina, s druge strane, polaže zahteve na zemlju do 2. prsta. Novoosvanuli natpis je smešten između 4. i 5. prsta.

