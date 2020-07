SVE O 5G MREŽI, KORONI, MASKAMA! Činjenice i MITOVI o pandemiji VIRUSA koja je paralisala planetu! ŠOK DETALJI!

Otkako se pojavila pandemija korona virusa pojavljuju se i zbunjujući i ponekad konfliktni saveti. Da li bi trebalo da nosimo maske ili ne, da li nošenje rukavica pomaže; može li se virus proširiti sa kućnih ljubimaca na ljude - lista se nastavlja.

Uprkos mnoštvu informacija o izbijanju KOVID-19, glavne smernice su uglavnom ostale iste već nekoliko meseci, mada uz neznatna ažuriranja: održavajte udaljenost između sebe i drugih ljudi, temeljno i redovno perite ruke i izolujte se kod kuće ako počnete da pokazujete simptome kao što su visoka temperatura, kontinuirani kašalj ili gubitak ili menjanje čula mirisa i ukusa.

Usred smernica koje su izdale vlade i zdravstvene organizacije, širili su se i mitovi koji se tiču virusa, što nekim članovima javnosti otežava razlikovanje istine od fikcije.

Na veb stranici Svetske zdravstvene organizacije (SZO) navode se neki od ovih mitova.

Treba nositi masku za vreme vežbanja - MIT

Iako neki ljudi misle da bi bilo preporučljivo nositi masku tokom vežbanja napolju ili u blizini drugih ljudi, to nije slučaj, navodi SZO.

Organizacija objašnjava da nošenje maske tokom vežbanja „može da smanji sposobnost normalnog disanja“, a istovremeno potencijalno pospešuje razvoj mikroorganizama kada maske postanu vlažne od znoja.

- Važna preventivna mera tokom vežbanja je održavanje fizičke udaljenosti od najmanje jednog metra od ostalih - kaže SZO.

Dugotrajna upotreba medicinskih maski može da uzrokuje nedostatak kiseonika - MIT

SZO snažno osporava mišljenje da dugotrajna upotreba medicinskih maski, ako se pravilno koriste, može prouzrokovati intoksikaciju ugljen-dioksidom ili manjak kiseonika.

Organizacija navodi da kada nose medicinske maske, ljudi bi trebalo da se "pobrinu da se pravilno stavi i da je dovoljno čvrsta da vam omogućava da normalno dišete".

Ako koristite masku za jednokratnu upotrebu, ne smete je ponovo koristiti i trebalo bi da je menjate ako ona koju nosite postane vlažna.

Dodavanje bibera vašoj hrani može da spreči KOVID-19 - MIT

Uključivanje bibera u obroke koje jedete ne može da spreči da uhvatite korona virus, niti ga možete koristiti kao lečenje ako počnete da pokazujete simptome, navodi SZO.

Organizacija dodaje da je „korisno za vaše opšte zdravlje održavanje uravnotežene ishrane“, zajedno sa hidracijom, vežbanjem i uravnoteženom rutinom spavanja.

Pijenje alkohola neće vas zaštititi od virusa - ČINJENICA

SZO je upozorio da ne treba da rizikujete svoje zdravlje ako pijete alkohol uvereni da će to pomoći u borbi protiv korona virusa.

- Pijenje alkohola ne štiti vas od Covid-19 i može biti opasno. Štetna upotreba alkohola povećava rizik od zdravstvenih problema - kaže zdravstvena organizacija.

U martu je ekspert za SZO izjavio da je alkohol „beskorisna strategija suočavanja“ sa karantinom i upozorio da korišćenje alkohola i sličnih supstanci „može da pogorša stvari“.

Termalni skeneri mogu da detektuju korona virus - MIT

Termalni skeneri se trenutno koriste na javnim mestima kao što su aerodromi i prodavnice za proveru telesne temperature posetilaca.

Ovi uređaji se ne mogu koristiti za otkrivanje da li osoba ima KOVID-19 - već samo da li imaju groznicu - navodi SZO.

Trenutno nema licenciranih lekova ili tretmana za lečenje ili prevenciju KOVID-19 - ČINJENICA

SZO objašnjava da, iako se odvija „nekoliko ispitivanja“, trenutno nema lekova koji su licencirani za lečenje ili prevenciju KOVID-19 “.

- Trenutno nema dokaza da hidroksihlorokin ili bilo koji drugi lek može da izleči ili spreči KOVID-19 - kaže zdravstvena organizacija upozoravajući da "zloupotreba" lekova "može da izazove ozbiljne neželjene efekte i bolesti, pa čak i smrt".

Takođe ne postoje „posebni lekovi koji se preporučuju za sprečavanje ili lečenje novog korona virusa“, ​​mada oni koji moraju da se leče „treba da dobiju odgovarajuću negu za ublažavanje i lečenje simptoma“, navodi organizacija.

Iako antibiotici ne deluju kao lekovi za viruse kao što je KOVID-19, ako pacijent razvije bakterijsku infekciju nakon što se razboli usled virusa, onda se mogu preporučiti antibiotici.

Ako imate visoku temperaturu, stručnjaci savetuju da pijete puno tečnosti, odmarate se i uzimate paracetamol ili ibuprofen, "ako se osećate nelagodno".

Izbeljivač se ne može koristiti za zaštitu od virusa i opasan je - ČINJENICA

U aprilu je objavljeno da je američki predsednik Donald Tramp predložio ubrizgavanje dezinfekcionog sredstva za borbu protiv KOVID-19.

SZO izričito kaže da „ubrizgavanje i unošenje izbeljivača ili drugog dezinficijensa u vaše telo vas neće zaštititi od KOVID-19 i može da bude opasno“.

- Ni pod kojim uslovima ne unosite izbeljivač ili bilo koje drugo dezinfekciono sredstvo u telo. Ove materije mogu da budu otrovne ako se gutaju i uzrokuju iritaciju i oštećenja kože i očiju - kaže SZO.

Upotreba 5G mreža povećava rizik od korona virusa - MIT

Iako kruže mitovi u vezi sa navodnom vezom između 5G mobilnih mreža i prenosa korona virusa, SZO je snažno odbacio tu ideju.

- Virusi ne mogu da putuju radio talasima/mobilnim mrežama. KOVID-19 se širi u mnogim zemljama koje nemaju 5G mobilne mreže. KOVID-19 se širi respiratornim kapljicama kada zaražena osoba kašlje, kija ili govori. Ljudi takođe mogu da se zaraze dodirom kontaminirane površine, a zatim dodirom usta, očiju ili nosa - navodi se.

Jedna od najrasprostranjenijih teorija zavera u vezi sa korona virusom navodi da ga izaziva ili širi 5G mreža.

Visoke temperature i izloženost suncu štite od KOVID-19 - MIT

Neki su verovali ideji da se u toplijoj klimi bolje štite ljudi od virusa. Međutim, to nije slučaj, jer "možete da uhvatite KOVID-19 bez obzira na to koliko je sunčano ili toplo vreme", navodi SZO.

Nema razloga da verujemo da hladno vreme može da ubije novi korona virus ili druge bolesti. Normalna temperatura ljudskog tela ostaje oko 36,5 ° C do 37 ° C, bez obzira na spoljnu temperaturu ili vremensku prognozu - kažu oni.

U maju su naučnici u studiji nagovestili da temperatura malo utiče na širenje Covid-19.

Ljudi koji se testiraju pozitivno na virus, mogu da ga imaju do kraja života - MIT

Pozitivno testiranje na korona virus ne znači da ćete biti zaraženi doživotno.

- Većina ljudi koji uhvate KOVID-19 mogu da se oporave i eliminišu virus iz svojih tela - kaže SZO.

