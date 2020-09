LUKAŠENKO PORUČIO: Možda sam "malo zasedeo" na funkciji predsednika, ali samo ja mogu da zaštitim Belorusiju

„Da, možda sam se malo zasedeo. Možda me ne vide samo na televiziji, već i u pegli i čajniku. Da. Ali zaista, samo ja sada mogu da zaštitim Belorusiju“, rekao je Lukašenko u intervjuu ruskim medijima.

Lukašenko se nalazi na čelu Belorusije od 1994. godine.

foto: EPA / ANDREI STASEVICH / BELTA

Iza protesta stoje Amerikanci

Jedan od novinara koji su intervjuisali Lukašenka, Evgenije Rožkov, saopštio je da Beloruski lider smatra da iza protesta u zemlji stoje Sjedinjene Američke Države, koje upravljaju preko centara u Poljskoj i Češkoj, kao i „buržuji“ formirani u zemlji.

„Pitali smo ga ko je zainteresovan (da podrži proteste u Belorusiji), sa čije strane čeka zasedu. Odgovorio je da su sa jedne strane to spoljni razlozi. Iza svega, kako on smatra, stoje, pre svega, Amerikanci, a oni deluju preko centara u Poljskoj i Češkoj. Pitao sam ga: Zar su zaista nezadovoljstvo izazvali samo spoljni razlozi? Rekao je: Ne, postoje i unutrašnji razlozi...

Drugi unutrašnji razlog on smatra da je to što su u Belorusiji odrasle dve nove generacije i da se formirala mala klasa ‘buržuja’, kako je rekao, i to je zaista dovelo do nezadovoljstva. Oni žele vlast“, citirao je Rožkov Lukašenka u programu „60 minuta“ na televiziji „Rusija 1“.

foto: EPA/YAUHEN YERCHAK

Novinar radija „Govori Moskva“ Roman Babajan takođe je objavio delove intervjua sa Lukašenkom. On je naveo da je Lukašenko izjavio da neće tek tako sići s vlasti.

„Neću tek tako otići. Četvrt veka sam gradio Belorusiju. Neću to tek tako odbaciti. Osim toga, ako ja odem, moje pristalice će satirati“, citirao je novinar beloruskog predsednika.

On je dodao da Lukašenko u intervjuu izjavio da ne isključuje mogućnost vanrednih predsedničkih izbora nakon ustavne reforme.

Objašnjavajući zašto se nakon jednih protesta pojavio sa automatom u rukama, Lukašenko je rekao da je to značilo da nigde nije pobegao i da je spreman da do kraja brani zemlju.

foto: EPA/ANDREI STASEVICH / BELTA / POOL

Protesti u Belorusiji

Masovni protesti opozicije počeli su u Belorusiji 9. avgusta, nakon predsedničkih izbora. Prema podacima Centralne izborne komisije, na izborima je pobedio aktuelni predsednik Aleksandar Lukašenko sa 80,1 odsto osvojenih glasova. Opozicija nije priznala rezultate izbora i smatra da je pobedila Svetlana Tihanovskaja.

Prvih dana protesta, snage bezbednosti su za razbijanje demonstranata koristile vodene topove, suzavac, šok-bombe i gumene metke. Kasnije je policija prekinula da rasteruje demonstrante i primenjuje silu. Tokom protesta privedeno je oko sedam hiljada demonstranata, a hospitalizovano nekoliko stotina ljudi, među kojima i pripadnici policije. Poginule su tri osobe.

Kurir.rs/Sputnjik

Kurir