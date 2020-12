SANKCIJE ZA ONE KOJI ODBIJU VAKCINACIJU PROTIV KORONE? Nemački mediji široko o dilemama posle početka cepljenja!

"Da li mali ubod u nadlakticu može da ispuni velika očekivanja – to će se, zbog mnogih nepoznanica, tek pokazati", piše Zidkurir (Konstanc) o početku vakcinacije u Nemačkoj i širom EU. "Ipak, prvi put u ovoj mračnoj godini ima povoda za nadu. Krenulo je nabolje. To je više nego što je nacija smela da se nada još pre nekoliko meseci. Koliko god bilo razumljivo nestprljenje mnogih građana: vakcinacija može da ispuni svoju svrhu samo ako ljude ne povuče lakomislenost zato što konačno vide svetlost na kraju tunela."

Zidojče cajtung (Minhen): "Poslednji dani pred odobrenje vakcine u Evropskoj uniji izgledali su posebno dugi, ali zbog toga ne smemo zaboraviti da se još pre nekoliko meseci još niko nije baš kladio na tako brz uspeh istraživanja. Prednost čekanja je i u tome da prema prvim brojkama iz SAD vakcina bar ne nanosi štetu. A sada samo još treba i da deluje".

Velt (Berlin): "Nadzor vakcina i mogućih nuspojava je esencijalna stvar. Koliko često zaista dolazi do crvenila i bola na mestu uboda? Koliko često zaista nastupaju bolovi u zglobovima ili povišena telesna temperatura, koliko često dolazi do alergijskih reakcija – i jesu li opasne po život? Štiti li vakcina od infekcije ili samo od teških vidova oboljenja? Mnogo je otvorenih pitanja. O njima mora da se otvoreno komunicira."

Folksštime (Magdeburg): "Po mišljenju nemačkog ministra unutrašnjih poslova Horsta Zehofera, oni koji su vakcinisani protiv korona-virusa ne bi trebalo da uživaju posebna prava. I to je potpuno ispravno. Jer: privilegije za ljude koji su vakcinisani brzo bi dovele do nove podele u našem društvu i bile bi isto što obaveza vakcinisanja. A nje ne bi smelo da bude – a i bilo bi je nemoguće sprovesti."

Frankfurter rundšau (Frankfurt): "Kako će biti izbegnuto da tokom faze vakcinisanja poraste pritisak na one koji neće da se vakcinišu? Prisile – nema. No, uzdržani ljudi i skeptici dospevaju u dilemu kada se naglasi da svi što pre treba da se vakcinišu kako bi bili spaseni životi. U praksi će to biti problematično kada vakcinisani budu hteli da se što pre vrate u normalan život. Trenutno su dovoljna obećanja da vakcinisani neće uživati privilegije. Ali, šta će biti kada s vremenom bude rastao broj vakcinisanih? Koliko će strpljivo oni morati da čekaju dok se ne postigne kolektivni imunitet i dok svi pre ili kasnije ne budu mogli da se kreću bez korona-pravila?"

Hajlbroner štime (Hajlbron): "Ono što je juče počelo u Evropi uz veliku pažnju medija, važan je signal. Time je počelo i novo računanje vremena: sada suzbijamo virus preventivno i više ne trčimo nemoćno za njim. Ispravno je što nema obaveze vakcinisanja. Ali, uskoro će mnoge firme i preduzeća tražiti na uvid dokaz o vakcinaciji pre nego što nekome dozvole da radi ili uđe u avion. O tome bi trebalo dobro da razmisle oni koji striktno odbijaju da se vakcinišu."

Tagescajtung (Berlin): "Bila bi to politička katastrofa kada bi se počelo sa pravljenjem razlike između vakcinisanih i nevakcinisanih. Jer bi se odmah s pravom pojavila optužba da je usred pandemije neko pogazio reč. Ali, ipak je vreme da se razmišlja i o ovoj temi. A prethodno bi valjalo i raščistiti stvari kada je reč o granicama nemačkih odredbi i zakona. Ako Tajland ili SAD odluče da svoje granice zatvore za one koji nemaju dokaz da su vakcinisani, onda će Zehofer moći samo da udara nogom o pod – jer neće moći da preduzme ništa protiv toga."

