VAKCINACIJA PROTIV KORONE Tramp još može da pokaže koliko je uticajan u Americi!

Apelovao na bivšeg predsednika Dr Entoni Fauči, glavni epidemiolog u SAD foto: EPA / Tasos Katopodis / pool

Bivši američki predsednik Donald Tramp mora javno da pozove svoje pristalice da se vakcinišu kako bi se pobedio koronavirus u najrazvijenijoj zemlji na svetu, koja je ujedno i najviše stradala tokom pandemije! Prema poslednjim podacima, u SAD su od koronavirusa preminule 547.234 osobe, dok je zaraženo više od čak 30 miliona.

I dalje vrlo popularan

Glavni američki epidemiolog doktor Entoni Fauči uputio je apel bivšem šefu Bele kuće da pozove svoje pristalice da se vakcinišu. - Ako Tramp izađe pred kamere i kaže: "Idite, vakcinišite se, to je vrlo važno za vaše zdravlje, za vašu porodicu i vašu zemlju", neizbežno je da ga posluša većina njegovih pristalica. On je i dalje vrlo popularan među republikancima. Njegov poziv bi načinio veliku razliku - rekao je Fauči, prenosi BBC.

Uzburkali javnost Princ Hari i Megan Markl foto: Profimedia

Rekao sam da Megan nije dobra Nekadašnji Trampov visoki savetnik Džejson Miler otkrio je šta bivši predsednik SAD misli privatno o intervjuu koji su nedavno britanski princ Hari i njegova supruga Megan Markl, američka glumica, dali voditeljki Opri Vinfri. - Kada sam jutros pričao sa bivšim predsednikom, rekao mi je: "Da, Megan nije dobra. Govorio sam to i ranije, a sada svi to vide. Ako kažete nešto negativno o Megan onda vas ukinu, pogledajte kako je prošao Pirs Morgan". Tramp je aludirao na britanskog voditelja koji je dobio otkaz nakon što je uživo u programu Megan nazvao lažljivicom. Podsećamo, Megan je javno podržala Hilari Klinton uoči izbora 2016. i poručila da bi mogla da napusti Ameriku ako Tramp pobedi.

Poslednja istraživanja javnog mnjenja pokazuju da čak 49 odsto muškaraca među republikancima ne želi da primi vakcinu. Sam Tramp je u početku pandemije negirao opasnost i odbijao da nosi zaštitnu masku u javnosti. On je u oktobru oboleo od koronavirusa i morao je da bude prebačen u vojnu bolnicu, gde je bio na kiseoniku, a nedavno je otkriveno da su ga sati delili od stavljanja na respirator jer mu je saturacija bila loša. Takođe nedavno, otkriveno je i da je poslednjih dana mandata Tramp sa prvom damom SAD Melanijom primio vakcinu protiv koronavirusa. Ta vakcinacija je izvršena daleko od očiju javnosti.

Kampanja za vakcinaciju

Na jednom konzervativnom forumu prošlog meseca na Floridi Tramp je rekao da bi svaki Amerikanac trebalo da primi dozu vakcine. To je prvi i do sada jedini put da je bivši predsednik javno ohrabrio građane da se cepe. Vidno je bilo i odsustvo Trampa iz kampanje za vakcinaciju, u koju su se uključila četvorica bivših predsednika Amerike. Naime, Barak Obama, Džordž Buđ mlađi, Bil Klinton i Džimi Karter su sa svojim suprugama snimili seriju spotova u kojima građane pozivaju da se vakcinišu. Prema poslednjim podacima, u SAD (oko 330 miliona stanovnika) jednu dozu je primila petina stanovništva, a jedan u devet stanovnika je primio i drugu dozu. Predsednik Bajden najavio je nedavno da će Amerika pobediti koronavirus do Dana nezavisnosti 4. jula.

Kurir.rs/A.P.

