ILON MASK SE PROGLASIO IMPERATOROM MARSA: Milijarder na Tviteru krenuo u osvajanje svemira! Ovo su samo neki od njegovih planova

Nakon što je u opisu biografije na Tviteru prvo naveo da je "tehnokralj Tesle", sada se proglasio i "imperatorom Marsa".

Naravno, nije jasno o čemu se tačno radi, osim da se potpuno uklapa u njegov imidž - ne samo da je reč o inovatoru, već i čoveku koji jednostavno voli da bude zapažen na društvenim mrežama.

Ova stavka na Tviteru možda je i omaž filmu iz 2015. godine "Pobesneli Maks: auto-put besa" u kome Šarliz Teron tumači lič Imperatorke Furiose, prenosi Futurism.com.

U svakom slučaju, Maskove težnje da osvaja Mars nisu tajna.

U poslednjih nekoliko godina šef kompanije „Spejs iks“ fokusirao se na osvajanje ove planete, tačnije,uveren je da će na Marsu jednog dana život biti moguć.

Više puta je predlagao teraformiranje Marsa, sprovođenjem velike serije termonuklearnih eksplozija u određenim delovima planete.

Prema Maskovoj ideji, to će dovesti do isparavanja smrznutog ugljen-dioksida od kojeg se sastoje ledene kape Marsovih polova. Ispareni gas učiniće atmosferu planete gušćom i prouzrokovati efekat staklene bašte, što će dovesti do povećanja temperature.

Mask takođe smatra da je moguće gađati Mars sa 10.000 raketa kako bi se promenila klima planete.

Mask je objavio je da će mu biti potrebno 20 godina i 1.000 svemirskih brodova kako bi napravio grad na Marsu, što je njegova dugoročna vizija.

Odgovarajući obožavaocima na Tviteru, Mask je naveo da će "Spejs eks", prema njegovim procenama, morati da izgradi oko 1.000 svemirskih brodova koji će prevoziti teret, infrastrukturu i posadu na Mars tokom 20 godina, s obzirom na to da planetarno poravnanje omogućava let na Mars samo jednom u dve godine.

Osim toga, ovaj milijarder sada kontroliše četvrtinu svih aktivnih satelita koji se nalaze u Zemljinoj orbiti. U poslednje dve godine, "Spejs iks" je lansirao na desetine satelita, a raketa "falkon 9" je nedavno poslala u svemir još 60 satelita Starlink, iz Nasinog Svemirskog centra Kenedi na Floridi, čime će njihov ukupan broj premašiti 1.000.

Plan je da se stvori "sazvežđe" od 40.000 satelita koji će obezbediti Zemlji brzi internet u svim krajevima sveta.

Ipak, kako naglašava Futurism, još je rano da se Mask prpglasi vladarem Marsa jer njegove rakete tek treba da stignu uspešno do te planete, ako pre toga ne eksplodiraju, što se često događa.

Podsetimo, njegova kompanija "Boring" konačno je predstavila dugo najavljivani podzemni tunel u Las Vegasu kojim bi automobili trebalo da jure neverovatnih 250 kilometara na čas, međutim, javnost nije mnogo oduševljena.

Osim nezanimljive vožnje od oko 60 km na sat, posetioci su dobili samo jarke boje.

