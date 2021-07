OVAJ ČOVEK JE NEUNIŠTIV! HRVATSKI AVANTURISTA STIGAO U JEMEN Evo šta se upravo dešava u zemlji u kojoj rat traje od 2014.

Dobrodošli u "kopneni" Jemen, zemlju kojoj nijedna druga nije nalik. Ovo je zemlja kontinuiranog građanskog rata koja brutalno uništava svoje tkivo od 1962. godine. Najgori građanski rat traje od 2014. godine i ne nazire mu se kraj. Ovde se događa najveća humanitarna kriza na svetu.

foto: Instagram/Kristijan Iličić

U ovom trenutku preko 22 miliona ljudi hitno treba humanitarnu ili medicinsku pomoć. Glad, kolera, uništavanje svuda ... Ovo je zemlja u kojoj su dobri i skromni ljudi postali žrtve činjenice da žive na strateški važnom delu sveta. Zemlja je podeljena na južni i severni Jemen, a teroristička organizacija Al Kaida snažno se proširila na jugu. Podeljene frakcije ratuju sa zemljom, ali one su samo produženi krakovi Saudijske Arabije i njenih saveznika s jedne i Irana s druge strane. Samo nekoliko desetina avanturista poseti Jemen svake godine.

1 / 29 Foto: Instagram/Kristijan Iličić

Oko 2.000 turista godišnje stigne na jemensko ostrvo Sokotra, koje je sigurnije odredište. Od 2014. godine, prvi sam turista na svetu koji se prijavio za ulazak u "kopneni" Jemen, letom iz Kaira za Seiiun, bez odlaska u Sokotru. Sve je trajalo 2 meseca i za to sam morao da dobijem nekoliko sigurnosnih propusnica i dve različite vize od dve različite vlade, a u procesu je odlučilo 13 ljudi i svaki od njih je tražio određenu naknadu za to.

Planirao sam da stignem iz Omana u Jemen, ali su čak i moja dva leta otkazana. Prvo je Er Arabia otkazala let iz Šardže za Oman bez objašnjenja. Tada sam rezervisao još jedan let, ali Oman je ubrzo zatvorio sve svoje granice, pa je taj let propao. Na kraju sam stigao u južni Jemen letom iz Kaira. Putovanje Jemenom je izuzetno opasno, ali nije nemoguće. Situacija je slična onoj u Avganistanu, morate se oblačiti kao lokalni ljudi.

Pustio sam bradu da se što bolje uklopi. Evo mene na slici sa lokalnim popravljačem. On je moja naoružana pratnja i ključna osoba za celo putovanje. Potpuno kretanje po zemlji se odvija tako da prvo obavi nekoliko telefonskih poziva da proveri da li je sve u redu tamo gde idemo i da li se uopšte možemo premeštati sa mesta na mesto.

Kurir.rs/Kristijan Iličić