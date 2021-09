OTAC MARINCA KOJI JE POGINUO U KABULU POSETIO BAJDENA: Pokazao mu sliku sina, reakcija predsednika SAD ga zapanjila VIDEO

Mark Šmic u početku nije hteo da se sastane sa Bajdenom, ali se predomislio, rekao je, nakon što je shvatio da duguje svom sinu, Džeredu, da kaže predsedniku šta mu je na umu.

"Samo sam ga gledao pravo u lice - bilo je to kao takmičenje u buljenju deteta da vidi ko će prvi da trepne", rekao je Šmic. "Stalno je skretao pogled", prenosi Vašington Egzaminer.

"Nisam imao mnogo dobrih misli o tom čoveku - samo sam mirno stajao tamo, samo sam zurio", rekao je za NPR.

Majka Džareda Šmitca pokazala je Bajdenu sliku njihovog sina, a Mark Šmic je rekao da je Bajden jednostavno zurio u nju "i promrmljao nešto".

"Nisam mogao da razaznam šta je rekao", dodao je. "Dok gleda ovu sliku mog sina, samo sam mu otvoreno rekao: 'To je Džared, to je Džared Šmic. Nikada ne zaboravi to ime i ne zaboravi ime 12 drugih. Morate provesti neko vreme učeći njihove priče, ko su oni bili".

Po njegovim rečima Bajden se otresito obratio roditeljima palog marinca, pri čemu je rekao: "Znam njihove priče."

"Moja prva pomisao je bila: To je bukvalno nemoguće, i zašto se svađate sa mnom?", nastavio je Šmic. "I onda naravno ponovo spominje svog sina."

Bajden mu je zatim pokazao karticu koju drži u džepu sa brojem "+13", za koju je rekao da je Šmitz svakodnevno nosio sa sobom kako bi ga podsetio na pripadnike vojske ubijene u Kabulu, rekao je on.

Kurir.rs