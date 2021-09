ZA BAJDENA - OSTAVKA ILI OPOZIV: Anketa pokazala raspoloženje birača posle fijaska u Avganistanu! Neće ni da ga nasledi Kamala!

Rezultati dolaze iz najnovijeg istraživanja Rasmusen Riportsa objavljenog u sredu ujutro, gde 52 odsto kaže da bi Bajden trebao da podnese ostavku, dok se samo 39 odsto ne slaže, a 9 odsto nije sigurno.

Ako Bajden ne podnese ostavku - a nema naznaka da bi je ikada podneo - još više mogućih američkih glasača u anketi (60 odsto) složile se sa pozivom senatora Lindzija Grejem da opozove predsednika, prenosi Njuzmaks.

Izjavu korišćenu u istraživanju Rasmusen Riportsa Grejem je dao u utorak.

"Mislim da Džo Bajden zaslužuje da bude optužen jer je napustio hiljade Avganistanaca koji su se borili sa nama, a on će napustiti neke američke građane jer je kapitulirao pred talibanima do roka do 31. avgusta", rekao je Grejem.

Rasmusen je izričito upitao ispitanike da li se slažu sa Grejemovom izjavom, i većina je to učinila.

Samo 37 odsto se izjasnilo da se ne slaže da Bajden zaslužuje da bude optužen.

Alternativa da potpredsednica Kamala Haris postane predsednica zbog Bajdenove ostavke ili opoziva verovatno se takođe nije dopala američkim biračima u anketi.

Samo 38 odsto kaže da je Harisova kvalifikovana da preuzme dužnost predsednika. Velika većina birača (58 odsto) smatra da Harisova nije kvalifikovan za predsednika, uključujući i skoro većinu (47 odsto) koja je odgovorila da "uopšte nije kvalifikovana", prema anketi.

"Želja da se Bajden izbaci iz Bele kuće ne dovodi se do poverenja u sposobnosti njegovog potpredsednika da ga zameni", napisao je Rasmusen Riports u sažetku rezultata ankete. „Među glasačima koji veruju da bi Bajden trebalo da podnese ostavku zbog načina na koji se postupalo sa povlačenjem SAD iz Avganistana, samo 13 odsto smatra da je Harisova barem donekle kvalifikovan da preuzme dužnost predsednika.

"Nasuprot tome, među glasačima koji smatraju da Bajden ne bi trebalo da podnese ostavku 74 odsto kaže da je Harisova barem donekle kvalifikovan da postane predsednik."

Partijski raspored u anketi o onima koji traže Bajdenovu ostavku:

75 odsto republikanaca.

48 odsto nezavisnih birača ili nezavisnih birača.

32 odsto demokrata.

Partijski raspored u anketi o onima koji se "snažno" slažu sa Grahamom koji kaže da Bajden zaslužuje da bude opozivan:

69 odsto republikanaca.

44 odsto nezavisnih ili nezavisnih birača.

26 odsto demokrata.

Slom stranke u anketi o onima koji vide potpredsednika Harisa barem donekle kvalifikovanog za predsednika:

Samo 17 odsto republikanaca.

32 odsto nezavisnih ili nezavisnih birača.

62 odsto demokrata.

Značajno je da su glasači manje sigurni da je Harisova kvalifikovan za predsednika, a žene (49 odsto) imaju veću verovatnoću od muškaraca (43 odsto) da se u potpunosti slože sa Grejemovom izjavom prema kojoj Bajden zaslužuje da bude smenjen, prema anketi.

Rasmusen Reports je anketirao 1.000 verovatnih glasača u SAD od 30. do 31. avgusta, zajedno sa terenskim radom Puls opinion Risirč. Anketa ima marginu greške od plus ili minus 3 procentna poena.

Kurir.rs