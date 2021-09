ANGELA MERKEL, NEVOLJNA IKONA BORBE ZA ŽENSKU RAVNOPRAVNOST: Sama činjenica da postoji je feministička izjava

Kraljica Evrope, kako su zvali Angelu Merkel, najdugovečniji je EU lider. Učestvovala je u 100 EU samita i često su je opisivali kao "jedinu odraslu osobu u prostoriji".

Pomogla je bloku da pregura migrantsku krizu, krizu evra, koronavirus i, na neki način i Bregzit. Tokom kancelarskih godina, Balkan je bio jedna od njenih preokupacija, prenosi BBC.

Za 16 godina koliko je na čelu najmoćnije države EU, Angela Merkel je bila feministička ikona iako je tu "titulu" tek nedavno, vrlo nerado prihvatila, ocenivši da nas još mnogo toga deli od rodne ravnopravnosti.

"To što joj se dive žene u celom svetu je njena glavna zaostavštima. To što je žena pokazala šta može da uradi i što je to radila dostojanstveno i odlučno", rekla je Rojtersu aktivistkinja iz Nemačke, Alis Švarcer.

Jedna od retkih žena u gornjim ešalonima konzervativne, mačo Hrišćansko-demokratske unije, Angela Merkel (67) je dugo izbegavala da se predstavlja kao feministkinja i vrlo je nevoljno podržavala neke politike koje su feministkinje pokušavale da proguraju, poput broja žena članova odbora.

"Nije provela poslednjih 16 godina promovišući neka velika feministička dela. Da budemo iskreni, imala je prilično drugih stvari da odradi", rekla je Švarcer ali je dodala da je Merkel podržavala politike pomoći ženama poput povečanja državne pomoći u nezi dece.

"Sama činjenica da postoji je feministička izjava."

Merkel je 2017. godine izbegla da odgovori na pitanje da li sebe doživljava kao feministkinju na događaju sa tadašnjom direktorkom Međunarodnog monterarnog fonda Kristin Lagar i Ivankom Tramp, ćerkom tadašnjeg predsednika SAD Donalda Trampa.

"Ne želim sebi da dodeljujem titulu koju nemam", rekla je tada Merkel. Sa približavanjem "penzije", Merkel, koja je odrasla u bivšoj komunističkoj Istočnoj Nemačkoj i koja ima doktorat iz kvantne hemije, je razmotrila taj svoj stav.

"Razmislila sam malo i mogu da kažem da je moj odgovor na to pitanje -da, svi treba da budemo feministi", rekla je Merkel na jednom događaju na kome je nastupila sa nigerijskom autorkom Limamandom Ngozi Adiče.

Na premijeri filma o istaknutim političarkama u posleranoj Zapadnoj Nemačkoj, Merkel je krajem prošlog meseca rekla da je razočarana što žene čine svega 31 posto parlamentaraca.

"Još uvek nismo postigli jednakost između žena i muškaraca u Nemačkoj. Mnogo toga ostaje da se uradi", rekla je ona.

Švarcer je podsetila da Nemačka nije bila spremna za prvu kancelarku kada je Merkelina Hrišćansko-demokratska unija (CDU) pobedila na izborima 2005. godine. Čak je i njen prethodnik Gerhard Šreder javno prokomentarisao da nije dorasla poslu.

Švarcer kaže da je impresionirana kako se Merkel nosila sa moćnim muškarcima u svom okruženju. "Postoji šala u Nemačkoj o dečaku koji je pitao mamu da li muškarci mogu da budu kancelari. Jedna osoba je to pokazala i sada je to u etru i ne može se povući", rekla je ona.

Uprkos činjenici da Merkel nikada nije igrala na kartu ženstvenosti i da je uvek u odelima i sakoima koji to kriju, Švarcer kaže da kancelarka poseduje ženski šarm koji koristi u susretima sa svetskim liderima poput francuskog predsednika Emanuela Makrona.

"Ima nešto devojačko u sebi i ume da flertuje. Vidite to kada se sretne sa Makronom koji joj se, bez sumnje, dopada", rekla je ona.

Žene i devojke smatraju da je "muti" (mama) Merkel, koja sama nema decu, ostavio dubok trag u zemlji gde se tradicionalne rodne uloge sporo menjaju. Uradila je mnogo toga i otvorila put drugima, pa je sada savršeno normalno videti ženu kandidata za kancelara. A to nije uvek bio slučaj", rekla je Marija Luisa Šil, iz Frajburga.

Lia, 9-godišnjakinja iz Berlina, kaže da bi jednog dana volela da bude kancelarka. Na pitanje šta bi radila, odgovorila je: "Radila bih, završavala posao i zarađivala novac!" Na to je njena majka Nensi dodala da je Merkel svojom snagom i uticajem inspirisala mnoge, a naročito žene.

