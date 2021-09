ODLAZAK MUTI: Šta će biti sa nemačkom privredom i privrednicima posle penzionisanja Angele Merkel?

Posle izbora u nedelju, 26. septembra, Nemačka će dobiti novu vladu i novog lidera a privrednici, mali i veliki, sada se pitaju šta će to konkretno značiti za njih posle veoma teških 18 meseci.

U inače mirnoj ulici Minhena, sada stoji red automobila. Dok čekaju, ispred ulaza u garažu zaklonjenog teškim, plišanim zavesama, žonglira par klovnova. Svakih nekoliko minuta zavesa se podigne i jedan automobil se propusti unutra gde ga dočekuje gomila klovnova "naoružanih" sapunom i vodom. Čuju se disko hitovi i sve je bučno, haotično, zagušljivo i vrlo morko.

Nešto dalje, automobili prolaze kroz sofisticiraniju automatizovanu perionicu i mašinu za suđenje pre nego što ih dočeka novi šou, ovoga puta sa snagatorima, akrobatama pa čak i gutačem vatre, uz neizbežne klovnove.

Ovu neobičnu auto-perionicu vodi Cirkus Krone, kompanija koja više od jednog veka posluje u Minhenu.

Cirkus u normalnim uslovima izvodi svoje tačke u areni sa 3000 mesta ali zbog pandemije od marta nisu bili u mogućnosti da nastupaju.

Direktor cirkusa i krotitelj lavova Martin Lejsi kaže da je perionica bila od suštinskog značaja za cirkus i izvođače da prežive u vreme pandemije korone.

Uz pomoć državnih fondova, kompanija je uspela da zadrži svih 240 zaposlenih. Lejsi je, ipak, frustriran. Nesrećan je što, uprkos naporima trupe da ispoštuju sve preporuke i anti-kovid mere, cirkus i dalje ne radi, dok se drugi delovi ekonomije vraćaju u normalne tokove. Nova vlada, kaže, moraće da bude doslednija.

"Potrebno je mnogo novca da se vodi firma i zato nam je potrebna pomoć u ovakvim situacijama", rekao je on BBC-u. "Kada donesu zakon onda moraju ozbiljno da promisle i razmisle kakav zakon donose. Bilo je mnogo natezanja napred-nazad i sve to je bilo veoma, veoma teško".

Manjak radnika

Na drugom kraju grada, u podrumima ispod neogotske nove gradske uprave, restoran Ratskeler priprema raznorazne bavarske poslastice za goste. "Šnicle, kolenice, kiselo pečenje... Dolaze nam mnogi turisti i, naravno, jedu bavarsku hranu", kaže menadžer restorana Peter Vajser.

Pandemija im je teško pala, kaže, ali se sada mušterije vraćaju.

Vajser kaže da očekuje od nove vlade da porezi, koji su tokom pandemije bili smanjeni, ostanu niski. Nada se i da će biti olakšano zapošljavanje imigranata, jer u Nemačkoj vlada nestašica radne snage.

"Potrebni su nam radnici. Ranije su ovde radili imigranti. Obučavali smo ih, oni su plaćali porez, radili su ovde. A onda su morali da se vrate u svoje zemlje. To nije dobro - potrebni su nam ti ljudi", rekao je on.

Kada je reč o životu sa novim kancelarom, kaže da je opušten. "Imali smo Angelu Merkel 15 godina. Ja sam fan Angele Merkel ali je došlo vreme za promenu i prebrodićemo to nekako", kaže Vajser uz osmeh.

Mala i srednja preduzeća u Nemačkoj, kao i u drugim zemljama, trenutno su fokusirana na kratkoročno preživljavanje uz nadu da će se na duže staze oporaviti. Veće kompanije, međutim, već sad mogu da prave dugoročne planove.

Tehnološka trka

Na međunarodnom sajmu mobilnosti IAA u Minhenu, Volf-Hening Šejder, izvršni direktor ZF grupe, vodećeg snabdevača haj-tek sistemima za automobile kaže da će novi kancelar imati težak posao, moraće da zauzme mesto Angele Merkel kao evropskog lidera.

"Potrebna nam je snažna Evropa koja je fokusirana na tehnologiju", rekao je on. "Vidimo Severnu Ameriku, Kinu koji su fokusirani na naprednu tehnologiju i obrazovanje i koji pokušavaju da preuzmu vođstvo. To je takmičenje u kome Evropa mora da učestvuje", rekao je on.

To je nešto o čemu su govorili i mnogi drugi učesnici sajma i o kojoj se priča u celoj poslovnoj zajednici.

Za sada se još ne zna ko će predvoditi novu vladu, iako ankete pokazuju da socijaldemokrate na čelu sa Olafom Šolcom imaju prednost. Bez obzira na to ko će doći na mesto kancelara, pred Nemačkom je nova era koja povlači brojne, teške ekonomske izazove za novog lidera.

