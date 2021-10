POČINJU IZBORI U ČEŠKOJ: Česi biraju parlament nedugo nakon što se otkrilo da je premijer Babiš kupio dvorac u Francuskoj

Prema ispitivanjima javnog mnjenja, očekuje se pobeda sadašnjeg premijera Andreja Babiša, ali njegova izborna kampanja je zasenjena finansijskim skandalom.

Babiš preko ofšor kompanije kupio dvorac na jugu Francuske

Nakon izveštaja o kompanijama paravanima otkrivenim u tzv. Pandorinim papirima, 67-godišnji Babiš opovrgnuo je da je učinio bilo šta protivzakonito. Multimilijarder je na čelu populističke stranke ANO.

Objavljeni dokumenti pokazuju da je Babiš otvorio investicijsku ofšor kompaniju preko koje je kupio dvorac Bigaud na jugu Francuske za 22 miliona dolara, što nije prijavio.

Veliki deo opozicije formirao je dva izborna saveza: konzervativni Spolu i savez Češke piratske stranke i Stranke gradonačelnika.

foto: EPA/Martin Divíšek

Za osvajanje je spremno 200 mesta Zastupničkog doma, važnijeg donjeg doma parlamenta.

Česi se klade na Babiša

U kladionicama Česi su već odlučili da će pobediti vladajuća stranka ANO premijera Andreja Babiša.

Na pobedu Babiša kladionice beleže čitavu trećinu uplaćenih klađenja na ovogodišnje izbore a rezultat izbora iz kladionica ovog puta kopira verno poslednje ankete raspoloženja čeških birača, kada ANO može da računa na četvrtinu glasova onih koji izadju na birališta.

Na drugom mestu, zahvaljujući podršci petine birača prema anketama bi se našla koalicija Zajedno koju čine Građanska demokratska stranka, Hrišćanska demokratska unija - Češka narodna stranka i liberalna TOP09, a na trećem mestu sa nešto manje glasova takođe proevropska koalicija Piratske stranke i nezavisnih gradonačelnika STAN.

foto: EPA/Martin Divíšek

Četvrti bi bili radikalni nacionalisti iz stranke Sloboda direktna demokratija, sa podrškom preko desetine birača, čiji je lider Tomio Okamura kao i premijer Babiš učinio sve da noseća tema predizborne kampanje bude kao i 2015. godine bauk migracijske krize uz tradicionalne zahteve čeških ekstremista da Češka izađe iz Evropske unije i NATO a ne fatalna borba sa pandemijom kovid 19 u kojoj je zbog haotičnih mera vlade i samog Babiša, prema nedavnom priznanju jednog od Babišovih ministara zdravlja Romana Primule, umrlo bez potrebe oko 15.000 Čeha, skoro polovina žrtava kovid19 u Češkoj.

Neizvesno je koja će od nekoliko manjih stranaka preći izborni prag od pet odsto a prvi put od pada komunista 1989. godine preti da nekadašnja stranka predsednika Miloša Zemana, sadašnji partner u Babišovoj vladi, Češka socijal-demokratska stranka ostane van parlamenta, kao i nereformisani komunisti.

foto: EPA / Koča Sulejmanović

Volja češkog birača na ovim izborima međutim vredi kako god da glasa manje nego na ranijim, pošto je predsednik Češke Miloš Zeman koji po češkom Ustavu igra ključnu ulogu u prva dva pokušaja da se sastavi vlada jednostavno saopštio da će mandat bez obzira na eventualnu pobedu neke od dve koalicije poveriti samo pojedinačnoj partiji sa najviše glasova.

I Zeman za Babiša

U ovom rasporedu snaga to je jedino ANO premijera Babiša za koga će glasati Zeman i poziva Čehe da mu takođe daju svoj glas.

Babiš je izjavio da ako njegova stranka ne bude mogla da formira vladu, što je realna pretnja čak i uz navijanje predsednika Zemana, jer koalicije isključuju saradnju s njim a jedini ko mu se nudi su češki ekstremisti Tomija Okamure, da on lično odbija da bude u opoziciji i da će se povući iz politike.

Neizvesno je kada će Česi dobiti novu vladu i zbog zdravlja predsednika Zemana koje je, kako se pokazalo ove nedelje, oslabljeno više nego što je do sada priznavala kancelarija predsednika.

Iako je tek 22. septembra izašao posle osam dana u bolnici, Zemanov lekar je u ponedeljak zatražio da Zeman ponovo bude hospitalizovan što je on odbio a juče se pokazalo da neće biti u stanju ni da glasa javno na biralištu kako je najavljivano.

Predsednik Zeman u javnosti je poslednji put viđen na početku školske godine a razne glasine i nagađanja podgrejao je i njegov prijatelj, bivši predsednik Vaclav Klaus, koji je u isto vreme ležao u Centralnoj vojnoj bolnici u Pragu kada i Zeman. Pre nekoliko dana rekao je da Zeman u bolnici nije bio zbog obične iscrpljenosti, kako je tvrdila predsednička kancelarija već zbog problema sa jetrom.

"Da li ima probleme sa jetrom, ima ali nisam lekar. Sa zdravim razumom to nema veze. To ima veze sa njegovim stilom života, čaša na jednoj, cigareta na drugoj strani, to znaju i mala deca", kazao je radiju Impuls Vaclav Klaus.

Prema nezvaničnim izvorima čeških medija Zeman je hospitalizovan zbog gomilanja tečnosti u trbušnoj duplji zbog ciroze jetre a predsednik Senata češkog parlamenta Miloš Vistrčil kada su počele da se šire glasine najavio je da bi Senat mogao da zatraži zvanično informaciju o zdravlju šefa države kada je Zemanova kancelarija krije.

Nezvanični rezultati izbora trebalo bi da budu poznati u subotu uveče a najavljeno je da će ih predsednik Zeman prokomentarisati u nedelju pre podne na televiziji CNN Prima ali posle jučerašnje posete Zemanovog lekara i to je pod znakom pitanja.

