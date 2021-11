HEROJ Taksista zaključao bombaša-samoubicu u svom vozilu i spasao desetine života!

Odlična reakcija Taksista Dejvid Peri sa suprugom Rejčel foto: Printscreen/Twitter

Liverpul i Velika Britanija slave taksistu Dejvida Perija, koji je sprečio samoubilački bombaški napad tako što je zaključao napadača u svom vozilu i na taj način spasao desetine nevinih života! Peri je uspeo da pobegne iz vozila svega nekoliko sekundi pre nego što je bombaš-samoubica aktivirao eksploziv i oduzeo sebi život.

Zadobio lakše povrede

Slučaj koji je privukao veliku pažnju medija odigrao se u nedelju nešto pre 11 sati pre podne. Peri je u vozilo primio muškarca koji je zatražio da ga odveze u katedralu gde se održavala ceremonija povodom Dana sećanja. U to vreme u njoj je bilo oko 1.200 vojnika, veterana i članova njihovih porodica. Katedrala se nalazila na manje od dva kilometra od mesta gde je Dejvid pokupio mušteriju. Budući da su putevi zbog ceremonije bili blokirani, putnik je zatražio da ga Dejvid odveze do centra grada. Tek što su krenuli ka cilju, mušterija se predomislila, zatraživši da ide do bolnice. - Dejvid je najsrećniji čovek u Velikoj Britaniji i pravi heroj - izjavio je jedan njegov prijatelj za Dejli mejl i dodao: - On je primetio da muškarac kog je vozio ima neko svetlo prikačeno za odeću i bio je vrlo nemiran. Shvatio je o čemu se radi i, kada su došli ispred bolnice, Dejvid je zaključao vozilo i iskočio napolje. Sam bog zna šta bi se dogodilo da je taj tip ušao u bolnicu.

Specijalci na ulici Pretresi i hapšenja u Liverpulu foto: Profimedia Hronologija - Iz minuta u minut 10.55 Bombaš-samoubica ulazi u taksi i traži da ga taksista odveze do katedrale 10.57 Putevi su blokirani, napadač traži da ide u centar, pa u bolnicu 10.59 Taksista primećuje opasnost, zaključava vozilo i iskače napolje 10.59 Usled snažne eksplozije, dolazi do požara, bombaš je nastradao 11.04 Policija i hitne službe stižu na lice mesta 13 Policija posle ispitivanja taksiste incident proglašava terorističkim napadom 16.54 Policija pretražuje teren oko mesta gde je bombaš ušao u vozilo 18.59 Potvrđeno da su uhapšena tri muškarca stara 21, 26 i 29 godina Usled eksplozije, taksista je, srećom, prošao s manjim povredama, posekotinama i modricama, dok mu je detonacija privremeno oštetila sluh. Taksi vozilo se u sekundi pretvorilo u vatrenu buktinju. Dejvid, koji je oženjen i ima dvoje dece, prebačen je u bolnicu iz koje je pušten posle ukazane pomoći. Njegove kolege su pokrenule akciju prikupljanja sredstava kako bi mu pomogli i za nekoliko sati sakupljeno je više od 8.500 funti.

Serija hapšenja

Ubrzo nakon eksplozije na lice mesta izlaze posebne policijske snage i započinje antiteroristička operacija. Izvršeno je nekoliko racija u Liverpulu i uhapšene su tri osobe stare 21, 26 i 29 osoba. Njihov identitet nije saopšten, a veruje se da su one povezane s bombašem-samoubicom. U istragu se uključila i MI5, služba za unutrašnju bezbednost koja proverava da li se radi o usamljenom napadaču i da li je u pitanju akcija džihadista.