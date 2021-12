SUĐENJE EPSTAJNOVOJ MADAM VIDE KAO POSLEDNJU ŠANSU: Da li procs namerno ide klimavo? Odbrana tvrdi da je MAKSVELOVA žrtveno jagnje

Epstajn je pronađen je mrtav 10. avgusta 2019. u svojoj zatvorskoj ćeliji u Njujorku, gde je čekao suđenje za trgovinu maloletnicama za seks i zaveru za trgovinu devojkama. Uzrok smrti bilo je, prema zvaničnim rezultatima istrage i nalaza mrtvozornika, samoubistvo vešanjem.

Međutim, razne sumnjive okolnosti same smrti, pre svega to što se uopšte dozvolilo da se to dogodi u zatvoru visoke bezbednosti u Njujorku i to što je trebalo početi suđenje na kojem je mogao davrazotkrije svoje moćne prijatelje kojima je prosleđivao tinejdžerke kao seksualne robinje, podstakle su bujicu teorija zavere i duhovitih memova koji sugerišu da je Epstajn zapravo ubijen.

foto: Profimedia

To, naravno, nikad nije dokazano. Ostaje činjenica da je suđenje Gilejn zadnja šansa da neko odgovara za monstruoznu mrežu seksualnog zlostavljanja i podvođenja koja je trajala godinama - čak i nakon što je Epstajn 2008. osuđen za samo jedan slučaj podvođenja maloletnice i odslužio blagu kaznu od 13 meseci zatvora, uz svakodnevni odlazak iz zatvora u svoju kancelariju. Ponovo je uhapšen u julu 2019. godine a bio je mrtav mesec dana kasnije.

Nažalost, već postoje znakovi da bi i suđenje Maksvelovoj, koje je počelo više od godinu dana otkad je uhapšena u julu 2020. godine, moglo ispasti kao debakl, bar za tužilaštvo. Tužitelji su, kako piše Vanity Fair, izložili daleko slabiji slučaj nego što su se mnogi nadali, iako su imali više nego dovoljno vremena za pripremu.

foto: SDNY / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Spisak njihovih propusta je dugačak. Žrtve su izgledale nepripremljeno za unakrsno ispitivanje. Visokoprofilni saradnici i poznanici Maksvelove i Epstajna još nisu pozvani da svedoče o njenoj navodnoj ulozi u njegovoj operaciji seksualne trgovine maloletnicama. A u utorak su tužitelji zaprepastili novinare najavljujući da vlada namerava da okonča svoj dokazni postupak do petka, nekoliko nedelja ranije nego što se očekivalo.

Sve to za sobom povlači pitanje: hoće li Makvelova biti oslobođena? I hoće li to biti rezultat nesposobnosti, nemara ili namere?

foto: SDNY / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Gabrijel Šerman, dopisnik Vanity Faira koji prati suđenje uživo, piše kako je i pre odgođenog početka suđenja bio pesimista, odnosno da nije očekivao da će suđenje doneti potpunu sliku Epstajnovih zločina ili razotkriti moćne ljude koji su sudelovali u njegovom izopačenom vrebanju mladih devojaka i devojčica.

Makvelova, 59-godišnja bivša Epstajnova pomoćnica, optužena je da je ciljano tražila ranjive devojke, pa i devojčice, vrbovala ih, odnosno mamila ili pripremala za seks s Epstajnom i drugim bogatim i moćnim muškarcima. Tužitelji su u uvodnim rečima utvrdili da su Epstajn i njegova bivša ljubavnica i pomoćnica Maksvel stvorili "piramidalnu šemu zlostavljanja" kako bi privukli maloletne devojke u seksualne odnose s Epstajnom.

Advokati: Ona je žrtveno jagnje umesto Epstajna

Advokati Maksvelove tvrde da je ona žrtveno janje umesto Epstajna. Obrana se nije libila ni napada na žrtve, žene koje su javno istupile i ispričale šta su im Epstajn Makvelova radili. Makskvel, koja ima britansko, američko i francusko državljanstvo, odbacila je sve optužbe i izjasnila se da nije kriva za šest optužbi koje su podignute protiv nje. Ako ipak bude osuđena, preti joj i do 80 godina zatvora.

Jedna od četiri žrtve koje tvrde da ih je Makvelova pripremala za seks, posvedočila je u sredu da ju je pedofil milijarder Jeffrey Epstein odveo da upozna Donalda Trampa kada je imala samo 14 godina, prenosi NBC.

Svedočeći na suđenju u Njujorku, žena koja je identifikovana pod pseudonimom Džejn rekla je na unakrsnom ispitivanju da ju je Epstajn upoznao s tadašnjim tajkunom nekretnina, a danas bivšim predsednikom SAD, 1990-ih u Mar-a-Lagu, njegovom odmaralištu u Palm Biču na Floridi. Džejn nije navela nikakvo nedolično ponašanje Trampa i nije ulazila u detalje zašto je bila u njegovom letovalištu.

foto: Profimedia / US Attorney Office

Na suđenju je, pre žrtve zvane Džejn, svedočio i Lari Visoski, bivši pilot zloglasnog privatnog Epstajnovog aviona koji je dobio nadimak "Lolita Ekpres", upravo zbog glasina da je Epstajn njima prevozio, i na njima seksualno iskorištavao, bilo sam ili tako što ih je "ustupao" prijateljima, maloletnice.

Svedok optužbe, Epstajnov privatni pilot, kaže da nije video seks u avionu Ali osim njih, Epstajn je avionom prevozio i brojne moćne prijatelje, pa je tako pilot posvedočio da su tu, između ostalih blli, bivši predsednici Bil Klinton i Donald Tramp, britanski princ Endrju, bivši američki senatori Džordž Mičel i Džon Glen, glumac Kevin Spejsi i drugi.

Međutim, Visoski, koji je radio kao privatni pilot za Epsteina od 1991., rekao je da nije znao da su devojke koje su se ukrcavale na avion maloletne te da nije video seksualno zlostavljanje ili naznake da je do njega došlo.

Na pitanje je li ikad video seksualne odnose s maloletnim devojkama u avionu, Visoski je dao odgovor koji sigurno nije išao na ruku tužiteljima koji su ga i pozvali: "Nikad nisam video nikakvu seksualnu aktivnost, ne."

foto: Profimedia / Capital pictures

Visoski je, međutim, rekao i da je Epstajn platio školovanje njegove dve ćerke i da mu je dao zemljište na ranču u Novom Meksiku gde je Visoski sebi izgradio dom. Naravno, u slučaju da je lažno svedočio i da se to otkrije, i njemu preti zatvor.

Maksvelova je vrbovala devojke koje su, kako se očekivalo, trebalo da vrbuju druge žrtve. Druga žrtva pod pseudonimom Kejt svedočila je da ju je Maksvelova upoznala kao tinejdžerku u Parizu oko 1994. godine i da ju je već u roku od nekoliko nedelja upoznala s Epstajnom i nagovorila je da mu priredi masaže koje su se, naravno, pretvorile u seks.

Nije prošlo dugo pre nego što joj je Maksvelova objasnila da je Epstajn "zahtevan" muškarac kojem treba seks tri puta dnevno i zamolila je da pronađe "slatke, mlade i lepe" devojke za njega koje bi je zamenile, "jer je to (pružanje seksualnih usluga Epstajnu) za nju bilo puno posla". Time je pokazala uzorak po kojem je ovaj predatorski lanac funkcionisao. Maksvelova je za njega vrbovala žrtve, uglavnom lažima da će raditi kao maserke, koje su onda imale zadatak da traže i dovlače nove žrtve.

Treća žrtva, žena poznata pod imenom Kerolajn, rekla je da ju je Epstajn seksualno zlostavljao više od stotinu puta, što je počelo kad je imala samo 14 godina. Ispričala je da je Maksvelova takođe za nju zakazivala masaže s Epstajnom, kao i da ju je jednom sama pipala dok je bila gola i rekla joj da ima "sjajno telo za gospodina Epstajna i njegove prijatelje". Zlostavljanje je potrajalo dok nije napunila 18 godina, kad su zaključili da je "prestara" za Epstajna.

U jednom posebno bolnom trenutku, Kerolajn se slomila i rekla "moja je duša slomljena", zbog Epstajnovog zlostavljanja koje joj je Maksvelova priredila.

I upravo su tu tužitelji zakazali - nisu uopšte pitali Kwerolajn da imenuje Epstajnove prijatelje na koje je Makvelova mislila. A onda je, tokom unakrsnog ispitivanja jedan od Maksvelovih advokata razotkrio nedoslednosti u njenom svedočenju i ranijim komentarima na slučaj. Istakao je da Kerolajn nije nijednom spomenula ime Maksvelove tokom svog prvog razgovora s FBI 2007. Dodao je da nije pomenula njeno ime ni u kasnijim tužbama koje je podnela protiv Epstajna.

