ZAGAĐENJE, NUKLEARNE BOMBE, KANIBALIZAM, RAT, DOLAZAK ĐAVOLA I VANZEMALJACA... Evo kako je 2022. predviđana u filmovima!

Nova 2022. nije počela baš sjajno - pandemija koronavirusa nije ni blizu kraja, a naglo širenje omikrona dovelo je do zatvaranja, ali i nereda u mnogim zemljama, predsednici SAD i Rusije Džo Bajden i Vladimir Putin sve glasnije prete jedan drugom... Ipak, sve to je dobro u poređenju s onim kako su 2022. godinu videli tvorci nekih od najčuvenijih naučno-fantastičnih filmova. U njima je svet u 2022. opasno mesto u kome su kanibalizam, nuklearne eksplozije, borbe u zatvorima, dolazak Đavola i invazija vanzemaljaca, navodi portal ScreenRant.com. Evo koji su to filmovi:

"Zeleni sojlent" foto: Profimedia

1. ZELENI SOJLENT (1973)

Film (Soylent Green) sa Čarltonom Hestonom u glavnoj ulozi dešava 2022. godine. Neke stvari nalikuju današnjici: planeta je prenaseljena i zagađena, a zbog kolapsa ekonomije samo elita uživa u luksuzu. Ipak, ono što je različito je što u tom svetu nema hrane, pa se stanovništvo hrani sojlentom, a zeleni se pravi, ni manje ni više, nego od ljudi.

2. TAMNA STRANA MESECA (1990)

Niskobudžetno ostvarenje iz 1990. (The Dark Side of the Moon) predstavlja prilično neverovatnu 2022. Orbita je prepuna satelita sa nuklearnim raketama, šatlovi nestaju u Bermudskom trouglu, a na Zemlju stiže i Đavo lično.

"Uljez iz svemira" foto: Profimedia

3. ULJEZ IZ SVEMIRA (1993)

Film sa Bilijem Di Vilijamsom u glavnoj ulozi (Alien Intruder) opisuje 2022. kao godinu kada je putovanje u daleki svemir i te kako moguće, a ljudi u virtualnoj realnosti iživljavaju sve svoje seksualne fantazije.

4. TRKAČ KROZ VREME (1993)

U ostvarenju (Time Runner) sa Markom Hamilom u glavnoj ulozi, smak sveta počinje 6. oktobra 2022. godine - vanzemaljci napadaju Zemlju. Iako se ostatak filma dešava 1992. jer glavni junak putuje kroz vreme kako bi zaustavio invaziju, reditelj Majkl Mazo mislio je da će do 2022. oko Zemlje kružiti vojne svemirske stanice.

"Bez izlaza" foto: Profimedia

5. BEZ IZLAZA (1994)

Film (No Escape) sa Rej Liotom, Lansom Henriksenom i Ernijem Hadsonom (No Escape) opisuje mračan svet 2022. godine - svetom upravljaju korporacije, a zatvorski sistem postavljen je tako da robijaši podeljeni u frakcije dobijaju oružje i međusobno ratuju.

"Pročišćenje" foto: Profimedia

6. PROČIŠĆENJE (2013)

U hororu (The Purge) sa Itanom Hokom 2014. Amerika je postala totalitarna država, a do 2022. kriminala u zemlji nema jer je jedne noći godišnje dozvoljeno da se počine sva zamisliva i nezamisliva krivična dela, i to bez kazne.

"Sutrašnji rat" foto: Profimedia

7. SUTRAŠNJI RAT

Ovaj film (Tomorrow War) sa Krisom Pratom u glavnoj ulozi dešava se 2051, ali sve počinje u decembru 2022, tokom Mundijala. Tada iz budućnosti dolazi grupa vojnika kako bi tražila dobrovoljce za borbu protiv vanzemaljaca.

Kurir.rs/A. I.