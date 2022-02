BMP-1 SE ZAKUCAO U T-64! Vozač nije ni trepnuo! Vežba oklopno mehanizovanih jednica Ukrajine o kojoj svi pričaju! VIDEO

Nedavne vojne vežbe ukrajinske vojske tokom pripreme za potencijalni napad Rusije postale su viralni hit na društvenim mrežama.

Naime, na snimku se vidi vežba dejstvo tenkova T-64BV. U jednom trenutku sa desne strane velikom brzinom pojavilo se borbeno vozilo pešadije BMP-1 koje se zakucalo u bok tenka i zaustavila.

Neko bi se upitao, a koji je epilog? Pa, nikakv vežba je nastavljena, tenk je nastavio svojim pravcem, a iz BVP se iskrcalo odeljenje vojnika i krenuli prema svojim planovima da zauzmu vatreni položaj.

Za sad ostalo je nepoznato da li se ovaj "saobraćajni" incident dobodio pre posete predsednika Ukrajine ili tokom nje, pošto je tim manevrima prisustvovao i sam Volodimir Zelenski.

Sam nimak je postao i predmet šale o tome da posada borbenog vozila pešadije nije poštovala pravilo prvenstva prolaza i da bi trebalo vozač i komandir budu kažnjeni.

Neki su se pitali i koliko promia je imao vozač BMP i da li su mu uradili alko test

Two armored vehicles collide with each other during military exercises of the 🇺🇦 Ukrainian forces. 🙄 We are not starting yet pic.twitter.com/kSRIgCvKs9