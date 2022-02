DONALD TRAMP O PUTINU: On je genije, odvajanje Donjecka i Luganska je DIVNO! Ruska vojska je najjača mirovna snaga koju sam video!

Bivši američki predsednik Donald Tramp dva dana pošto je kriza oko Ukrajine eskalirala, potrudio se za medijsku bombu. Dok njegov naslednik preti Rusiji, Tramp je otvoreno pohvalio plan invazije Vladimira Putina i nazvao ga "genijalnim", a ruskog predsednika "veoma pametnim" i to samo nekoliko sati pošto je dao izjavu da Rusija ne bi nikada napala Ukrajinu, da je sve ostalo pod njegovom kontrolom.

U razgovoru sa konzervativnim podkasterom Bakom Sekstonom, bivši predsednik je rekao: „Ušao sam juče i tamo je bio televizijski ekran, i rekao sam: - Ovo je genije", prisetio se Tramp. „Putin proglašava veliki deo Ukrajine, da više nije deo Ukrajine - Putin ga proglašava nezavisnim. Oh, to je divno", izjavio je bivši predsednik, prenosi Dejli Mejl

- Rekao sam: „Koliko je to pametno?", nastavio je bivši predsednik SAD. „I on će ući i biti mirotvorac. To je najjača mirovna snaga... To bismo mogli da iskoristimo na našoj južnoj granici. To je najjača mirovna snaga koju sam ikada video. Bilo je više vojnih tenkova nego što sam ikada video. Oni će sačuvati mir i red.'

- Ne, ali razmisli o tome. Evo momka koji je veoma pametan, nastavio je Tramp.

- Poznajem ga veoma dobro. Vrlo, vrlo, vrlo dobro. Da sam bio na funkciji, čak ni zamislivo, ovo se nikada ne bi dogodilo.

Tramp je dodao: „Ali evo jednog tipa koji kaže, znate, „Proglasiću veliki deo Ukrajine nezavisnim, upotrebio je reč „nezavisna" i „mi ćemo izaći i ući ćemo unutra". a mi ćemo pomoći u očuvanju mira. Morate reći da je to prilično pametno. I znate kakav je bio odgovor Bajdena? Nije bilo odgovora. Zato što nisu imali. Ne, veoma je tužno. Jako tužno.

Bajden nema pojma

Tramp je takođe nazvao predsednika Bajdena „čovekom koji nema pojma šta radi".

Ranije u utorak Tramp je tvrdio da Vladimir Putin nikada ne bi izvršio invaziju na Ukrajinu da je i dalje predsednik, i rekao da je Rusija postala „veoma veoma bogata" pod predsednikom Bajdenom.

- Ako se sa njim pravilno postupa, nije bilo apsolutno nikakvog razloga da se situacija koja se trenutno dešava u Ukrajini uopšte i dogodi, rekao je Tramp.

Kurir.rs/Dejli Mejl

Tramp o ruskom predsedniku Dok cene nafte i gasa rastu Putin je sve bogatiji Tramp je u svom obraćanju ponovo ponovio da ako se sa ruskim predsednikom pravilno postupa, kriza kakava se sad dešava u Ukrajini, ne bi se nikad dogodila. Apsolutno, dodao je on. - Ja veoma dobro poznajem Vladimira Putina i nikada ne bi uradio ono što radi sada za vreme Trampove administracije, nikako! Tramp se osvrnuo na Bajdenove „slabe sankcije". - Slabe sankcije su beznačajne u odnosu na preuzimanje zemlje i ogromnog komada strateški lociranog zemljišta. Sada je počelo, cene nafte rastu sve više i više, a Putin ne samo da dobija ono što je oduvek želeo, već postaje, zbog naleta nafte i gasa, sve bogatiji i bogatiji, rekao je Tramp.