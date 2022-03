DETALJNA MAPA RAZARANJA U MARIJUPOLJU: Posle odbijanja ultimatuma za predaju nastaviće se dalje uništenje ukrajinskog grada

Ukrajinski grad Marijupolj pretrpeo je najveća razaranja u dosadašnjoj ruskoj invaziji, a nakon što su lokalne vlasti odbile poziv na predaju i mirnu evakuaciju stanovništva, ova južna luka, koju mnogi već upoređuju s Lenjingradom, pretrpeće novo uništenje! U gradu koji je pre rata imao preko 430.000 stanovnika gotovo da nema neoštećene zgrade ili kuće.

Humanitarni koridori

Situacija je dramatična. Civili koji nisu uspeli da se evakuišu nedeljama su bez vode, struje i hrane. Grad je bio jako uporište ekstremista iz bataljona Azov, a Rusima je strateški važan za kopneno povezivanje Krima s Donbasom. Grčki konzul Manolis Andrulakis poslednji je diplomata neke članice Evropske unije koji je napustio opkoljeni grad. - Marijupolj se pridružio gradovima poznatih po tome što su uništeni u ratovima. To su Koventri, Alep, Grozni, Lenjingrad - rekao je on za portal Ekathimerini.com.

Britanski general: Strateški uspeh

General ser Ričard Barons, bivši načelnik britanskog generalštaba, objasnio je veliki značaj bitke za Marijupolj. - Ako Rusija kopneno poveže Krim i Donbas, to će biti strateški uspeh. Koliko im je to važno, vidimo po nivou uništenja - rekao je on. Pojedini mediji spekulišu da bi pad Marijupolja mogao da ubrza i pad ostalih ukrajinskih gradova u okruženju.