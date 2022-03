SMAK SVETA! Rusija je slabija od NATO, a njihov direktan sukob doveo bi do APOKALIPSE! Kako Evropa može da bude LEGITIMNA META!

Iako rat u Ukrajini traje već 33 dana, opasnost od eskalacije i njegovog širenja na susedne zemlje nije prošla! Tu mogućnost nikako ne bi trebalo zanemarivati ni odbacivati, naročito imajući u vidu konstantne zahteve ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da od NATO dobije novo naoružanje. Zelenski je otišao toliko daleko da je tražio jedan odsto tenkova i aviona NATO.

Pretnja Rusije

Rusija je još ranije zapretila da će infrastrukturu zemalja koje pomažu Ukrajini tretirati kao legitimnu metu, što može da dovede do direktnog sukoba sa NATO, najjačim vojnim savezom na planeti. Rusija je udarima iz vazduha uništavala pošiljke NATO naoružanja koje je već bilo na teritoriji Ukrajine. Postavlja se pitanje da li će Rusija odlučiti da te isporuke spreči i uništi ih na njihovoj početnoj stanici. To bi aktiviralo član pet, koji kaže da je napad na jednu članicu napad na sve članice NATO.

Lov u mutnom - Destabilizacija poretka Rat u Ukrajini vodi u destabilizaciju svetskog poretka. Jasno je da će, kako sada stvari stoje, on potrajati, a nije isključeno ni da će neke države pokušati da iskoriste situaciju i postanu agresivne, smatra Aleksandar Radić. On ističe i da Rusija sada ima priliku da podrži neke zemlje u njihovim agresivnim težnjama i na taj način sebi stvori povoljniju situaciju. - Za sada je situacija takva da ono što se dešava u Ukrajini ostaje u Ukrajini, ali dokle će biti tako, ostaje da vidimo - ističe Radić.

Prema rečima vojnog komentatora Vlada Radulovića iz Centra za geostrateška istraživanja i terorizam, Rusi trenutno dejstvuju po zapadnoj Ukrajini i uništavaju skladišta municije i naoružanja koje stiže sa Zapada.

Situacija je komplikovana...

- To za sada funkcioniše. Tačno je da je Rusija zapretila da će infrastrukturu zemalja koje pomažu Ukrajini smatrati legitimnom metom, ali kada bi do tako nečeg došlo, to bi značilo direktan sukob Rusije i NATO - ističe Radulović.

On dodaje da za sada Rusi još ne moraju da dejstvuju po skladištima u zemljama NATO, pre svega Poljskoj, već oružje, municiju i drugu opremu koja dolazi uništavaju čim stigne u Ukrajinu. Radulović smatra i da direktan sukob NATO i Rusije ne bi značio i kraj sveta, ali da bi, pošto bi bio vođen na tlu Evrope, imao katastrofalne posledice po ovaj kontinent.

- Evropa bi bila vraćena u četrdesete godine dvadesetog veka. Ne verujem da bi ijedna strana koristila strateško nuklearno oružje, koje ima mogućnost uništenja velikih površina, ali bi, najverovatnije, bilo upotrebljeno taktičko nuklearno oružje ograničene jačine. Kako god, efekti bi bili katastrofalni - naglašava Radulović.

NATO ojačava svoje snage na istoku... Aleksandar Radić foto: Kurir

I vojni komentator Aleksandar Radić smatra da će obe strane učiniti sve da do sukoba ne dođe jer on nikome ne bi odgovarao.

- Opet, teško je prognozirati. Ono što je za sada, barem deklarativno, jasno jeste da je stav NATO da ne ulazi u sukobe. Ali Alijansa ojačava svoje snage na istoku. U okviru te operacije ranije su razmeštene četiri multinacionalne bataljonske borbene grupe, i to po jedna u Estoniji, Letoniji, Litvaniji i Poljskoj. Novina je da se formiraju nove grupe okrenute ka Rusiji u Bugarskoj i Rumuniji - kaže Radić i dodaje da bi se ponašanje NATO prema Rusiji moglo okarakterisati kao kretanje oko crvene linije.

Nepovoljan scenario

- Moskva bi mogla isporuku protivtenkovskih raketa i PVO sistema Ukrajini da okarakteriše kao direktno mešanje u sukob, ali i ne mora. Jasno je da Rusija ovo slanje oružja u Ukrajinu vidi kao neprijateljski čin, ali za sada, kako stvari stoje, neće preduzimati konkretne mere na uništenju tog oružja van granica Ukrajine - kaže Radić i dodaje da bi u sukobu NATO i Rusije sa upotrebom nuklearnog oružja obe strane bile uništene.

- Taj scenario je nepovoljan za obe strane, zato je teško i zamisliti da bi do njega moglo da dođe - zaključuje Radić.

