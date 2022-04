NALAZIO SE 1.200 KILOMETARA OD MESTA GDE JE POSLEDNJI PUT VIĐEN Autistični mladić pronađen nakon 3 godine!

Nestali mladić, koji je živeo u Kaliforniji, pronađen je kako drhti na benzinskoj stanici oko 1.200 kilometara daleko, u Juti, u subotu, 9. aprila. I dalje je misterija gde je mladić proveo 31 mesec, a porodica je nakon što ga je ponovo srela posle toliko vremena bila u suzama.

Ovaj 19-godišnjak je prvobitno nestao iz kuće svoje porodice pre ručka jednog dana u septembru 2019. godine, dok je njegova majka spremala jelo, da bi nakon toga otkrila da je njen sin nestao. Sada je porodica mladića koji ima niz problema sa mentalnim zdravljem, pohvalila policiju koja je mnogo učinila da ga pronađe.

Očajni roditelji vratili se u grad njegovog rođenja

Šerifovi zamenici su naišli na tinejdžera koji je drhtao dok je pokušavao da spava u prodavnici u okrugu Samit, poznatom po skijaškim zonama, objasnila je šerif Džastin Martinez. Ona je rekla da se činilo da je Konerdžek tu živeo na ulici oko dve nedelje.

Porodica mladića ga je godinama tražila, delila je letke, objavljivala po društvenim mrežama da ga traže i očajnički jurila za beskorisnim tragovima.

Čak su se vratili u grad u kojem je rođen, Ajdaho Fols, nadajući se da će se on tamo vratiti.

- Bila je to prava noćna mora - rekao je njegov očuh Džerald Flint.

Njegova majka, Suzan Flint, dodala je da "nikada nije prestala da ga traži".

Tačne okolnosti njegovog nestanka i mesto boravka u poslednje dve godine se istražuju, saopštila je policija. Policija kaže da su, kada su ga pronašli, pitali da li bi želeo da uđe u njihov automobil i da se zagreje. On je pristao i na kraju je pustio policajce da mu uzmu otisak prsta. To ih je dovelo do vanredne poternice iz februara u Nevadi.

- Nismo ga tretirali kao kriminalca. Tretirali smo ovaj slučaj kao nešto dublje gde smo morali da kopamo. Ta intuicija je ono što je zaista ponovo spojilo ovu porodicu - rekao je šerif Martinez.

Strahovali su da je mrtav

Kada je porodica prvi put dobila poziv, brinuli su da je njihov sin pronađen mrtav. Nakon što je majka mladića potvrdila identifikaciju zahvaljujući mladežu, njen muž je izašao sa posla, uskočio u automobil i vozio se četiri sata do Jute.

- Svi u prostoriji su bili u suzama. Policija je uložila sate rada. Mogli su to da odbace, ali nisu i to pravi razliku na ovom svetu, rekao je mladićev očuh.

Socijalni radnici specijalizovani za autizam preuzeli su brigu o njemu nakon okupljanja sa porodicom, rekao je poručnik šerifa okruga Samit Endrju Rajt.

Porodica se nada da će uskoro biti sa njima, kod kuće.

Kurir.rs/Telegraf