AMERIKA DODATNO NAORUŽAVA UKRAJINU: Stižu desetine haubica, dronovi, teška artiljerija... JOŠ JEDAN PAKET VREDAN 800 MILIONA $

Američki predsednik Džo Bajden najavio je dodatni paket bezbednosne pomoći Ukrajini od 800 miliona dolara.

Američki predsednik Džo Bajden ranije danas je obećao 800 miliona dolara vojne pomoći Ukrajini, uključujući "desetine haubica, municiju, dronove i tešku artiljeriju".

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na tu Bajdenovu objavu reagovao tako što se zahvalio na Tviteru.

I’m grateful to @POTUS & 🇺🇸 people for the leadership in supporting the people of Ukraine in the fight against Russian aggression. This help is needed today more than ever! It saves the lives of our defenders of democracy and freedom and brings us closer to restoring peace in 🇺🇦.