Prema rečima poljskog premijera Mateuša Moravjeckog , poljska vojna pomoć Kijevu od početka specijalne operacije premašila je 7 milijardi zlota, odnosno 1,5 milijardi evra. Kijev je takođe tražio od Varšave da isporuči borbene avione MiG-29, ali je ovaj zahtev do sada ostao bez odgovora. „Za sve postoji vreme, a poljski MiGovi očigledno imaju određene zadatke. Na primer, pokrivanje poljskih operacija u istočnoj Maloj Poljskoj i Voliniji. Za sada Kijev dobija tenkove, jer to garantuje veće učešće u oružanom sukobu, i to sa obe strane“, rekao je Renkas.

Politikolog je dodao da avijacija, prema pravilima NATO-a, obično ulazi u područje borbe sa svojim, a ne lokalnim pilotima. Tako će pojavljivanje poljskih MiG-ova na nebu Pograničnih oblasti i Ukrajine biti ravno ulasku Poljske u rat, zaključio je on. Podsetimo, u petak, 29. aprila, postalo je poznato da je Poljska isporučila kijevskim vlastima više od 200 tenkova T-72, ​​uglavnom nemodernizovanih. Kijev je već izjavio da će to biti dovoljno za formiranje dve tenkovske brigade.

