TRI DO PET DANA MESEČNO Španija prva u Evropi uvodi bolovanje zbog bolnih menstruacija!

Izvori u vladajućoj koaliciji Španske socijalističke radničke partije (PSOE) i stranke Ujedinjeni možemo (UP) rekli su da očekuju da zakon bude odobren pošto je dogovor o tome postignut između ministarstva za jednakost, koje se iniciralo reformu, i ministarstva za socijalno osiguranje, navodi španska agencija EFE.

Očekuje se da vlada u utorak, 17. maja, odobri predlog izmena zakona koji predviđa menstrualno bolovanje od tri do pet dana mesečno. "Ženama s bolnim menstruacijama zakonom ćemo priznati pravo na posebni privremeni invaliditet koji će od prvog dana plaćati država", napisala je na Tviteru ministarka za jednakost Iren Montero iz UP. Zakon takođe omogućava abortus u državnom zdravstvenom sistemu i predviđa da devojke od 16 i 17 godina za prekid trudnoće ne moraju da imaju dozvolu roditelja. To će biti prvi zakon koji dozvoljava menstrualno odstustvo u Evropi kada bude usvojen. U Italiji je sličan predlog podnet 2016, ali nikada nije odobren, dok u Nemačkoj žene mogu da traže bolovanje zbog menstrualnih bolova ali to nije zakonsko pravo.

Izvan Evrope, pravo na menstrualno bolovanje postoji u Japanu od 1947, Južnoj Koreji, Indoneziji i Zambiji. Špansko ministarstvo za jednakost je mesecima tražilo da ta reforma bude uključena u budući zakon o abortusu, ali su koalicioni partneri iz PSOE bili uzdržaniji. Ministarka rada Jolanda Dijaz iz UP je podržala zakon, dok je ministar za socijalno osiguranje Hose Luis Eskriva iz PSOE prošle sedmice rekao da se o tom pitanju još raspravlja. Lider opozicije Alberto Nunjez Feiho izjavio je da je njegov stav da "doktori daju bolovanje" jer oni "savršeno znaju kada je prikladno a kada nije". Zakon je izazvao velike rasprave i kontroverze u Španiji, a ginekolozi i doktori su apelovali na građane i medije da ne banalizuju problem koji muči mnoge žene. Direktor za zdravlje žena u Društvu lekara opšte i porodične medicine Lorenco Armenteros izjavio je za EFE da je menstrualni bol valjan razlog za bolovanje i da će zakon omogućiti da se redovno daje ženama koje imaju taj problem. Kurir.rs/Beta