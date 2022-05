LAKŠE ĆE IM PASTI SMRT NEGO ZAROBLJENIŠTVO! Ratni izveštač otkrio šta se dešava vojnicima iz Azovstalja OVO JE POČETAK KRAJA

Ratni izveštač iz Donjecka Danijel Simić istakao je da se predati ukrajinski vojnici nalaze u pritvoru u Jelenovki, dok će, kako tvrdi, komandirima bataljona Azov, smrt lakše pasti nego zarobljeništvo.

- Ja se ne nalazim u Ukrajini, već u Donjeckoj Narodnoj Republici u Donjecku. Što se tiče aktuelnih dešavanja i dalje je glavna vest da su juče zatraženi pregovori između dve zaraćene strane u čeličani Azovstalj. To je prvi izjavio komandant bataljona Vostok, Aleksandar Hodakovski. Došlo je evakuacije ranjenika i jedan broj tih vojnika odanih Kijevu se predao. Govori se o brojkama od pedesetak do 300 i poslednje informacije koje ja imam je da se nalaze u pritvoru u gradu Jelenovka, u blizini Donjecka. Što se tiče toga, to je pokazatelj da je ovo početak kraja Azovstalja. Jasno je da su komandiri bataljona Azov odgovorni po komandnoj odgovornosti za sve što se dešavalo. Oni imaju očitu neonacističku prošlost i njima teže pada zarobljeništvo nego smrt - kaže Simić.

foto: Kurir televizija

Ratni izveštač istakao je da nema preteranih pomeranja kada su borbena dejstva u pitanju.

- Kada su u pitanju borbena dejstva, tu nema nekakvih preteranih pomeranja, što je počelo od onih propalih pregovora u Istanbulu. Ukrajina je najavljenim povlačenjem ruskih snaga sa prilaza Kijev to doživela kao rusku slabost i sada ne samo da ne žele da pregovaraju, već najavljuju i kontraofanzivu, koja treba da se desi sredinom jula, jer čekaju oružje iz Evrope za koje treba da se obuče i da ga iskoriste protiv Rusije - kaže Simić i dodaje:

- Pojavili su se snimci graničnog kamena između Ukrajine i Rusije u oblasti Harkov oko kog se slikaju vojnici Ukrajine. Odavde gde se nalazim nisam u mogućnost to da vidim. Ako je to tačno postavlja se pitanje da li je to plansko povlačenje ruske vojske ili rezultat nekave kontraofanzive - navodi ratni izveštač.

foto: Kurir televizija

I dalje bukti medijski rat kada je u pitanju Azovstalj, ističe Danijel Simić.

- I kada je u pitanju Azovstalj rat se vodi više medijski. Pokušano je da se od njega napravi kao humanitarno medijsko pitanje. Međutim, od onog momenta kada su civili napustili Azovstalj prema rečima predsednika Donjecke Narodne Republike, tamo nema više civila i nema više humanitarne situacije, u pitanju je samo vojno pitanje. Jedino što su Rusi u tom slučaju ostavili oružanim snagama Ukrajine je da se predaju - kaže Simić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

04:14 RATNI IZVEŠTAČ SIMIĆ UŽIVO IZ MARIJUPOLJA Ukrajinska vojska više ne može artiljerijom da gađa naselja, EVO KOLIKO JE LJUDI u gradu