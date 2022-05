AKO NE UNIŠTE RUSIJU BIĆE SAMI UNIŠTENI Profesor sa univerziteta u Moskvi za Kurir prokomentarisao sankcije ZAPAD PUCA SEBI U NOGU

Profesor dr Sergej Boljević, šef katedre patologija čoveka na ma Sečenovskom Univerzitetu u Moskvi istakao je da Evropa "puca sebi u nogu" uvođenjem sankcija Rusiji.

- Zapad sebi ovim što radi protiv Rusije, puca sebi u nogu. Ovo je pretposlednji paket sankcija, poslednji će biti sedmi kada će se staviti embargo na gas. To je kao kada treba dva čoveka da se popnu na Mont Everest. Jedan trenira i adapcioni mehanizmi se prilagode i omogućavaju mu da nema poremećaj u organizmu. To je Rusija, pošto se ona sankcijama prilagođavala godinama i može da vodi sama svoju državu. Druge su SAD i Evropski savez, koji su odjedanput došli u situaciju gde nemaju razvijene adaptacione mehanizme koji ne mogu da prežive u ovim uslovima. To je opasno, to može dovesti do velikih poremećaja u ekonomiji Evrope - kaže Sergej Boljević u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Na pitanje voditelja Gorana Anđelkovića da prokomentariše i uvođenje sankcija pojedincima, među kojima su i poglavar ruske Pravoslavne crkve Kiril, profesor Boljević je istakao da živimo u vremenu apsurda i da je ta odluka van pameti.

- To je apsurd, to je sveto lice, to je patrijarh i nema veze ni sa politikom, niti sa bilo čim. Oni koji su to uradili, stideće se jednog dana. Ali su toliko zadojeni mržnjom prema Rusiji i žele da idu do kraja i unište potpuno Rusiju, jer znaju da ako je ne unište biće sami uništeni - istakao je Boljević.

Kurir.rs

